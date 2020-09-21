921震災鹿谷茶行第三代巔覆傳統 乾冰氣泡茶搶市場

921震災重創南投縣茶產業，當年幸運逃生的陳凱銘長大了，3年前考取農委會茶葉感官品茗證照，半年前選擇彰化縣921重震災的員林市開茶行，推廣他研發的食用乾冰氣泡茶飲，巔覆傳統的新喝法讓很多人耳目一新，味蕾大開，年輕人接受度相當高。

陳凱銘29歲，21年前逃出南投縣鹿谷鄉永隆村住家的那一幕，「永遠忘不了，跑到大門口高喊『爸爸、媽媽』，兩名姊姊從二樓跑下來，一家五口往外跑，一分多鐘後第二次強震，車子撞上和堵住大門，如果我們慢一步，恐怕逃不出來。」陳凱銘心有猶悸說起震災發生的那一夜點點滴滴。

他表示，災後檢視住家，姊姊臥室的衣櫃壓在床上，幸好姊姊都跑得快，否則後果不堪設想；他們一家在附近公園車宿兩天，生活節奏大亂，特別是茶產業整體收益少五成以上。

永隆村八成村民種茶，陳凱銘的父親陳文智創立大水堀休閒促進協會，跟茶農一起振興茶農業。經過十多年經營，鹿谷恢復往日平靜，前往南投山林的遊客以爬山健身為主，買茶的不多，茶行面臨轉型期。

陳凱銘就讀中興大學動物科學系，畢業後在肉品公司上班，3年前被爸爸找回鹿谷，專心從事茶產業，「讀國小時當小小泡茶師，一直都離不開茶，回到這個產業，考取專業證照，在鹿谷當茶藝師。」

重回茶產業，陳凱銘發現，很多年輕人覺得泡茶耗時，喝茶很老派，他開始動腦筋，希望翻轉泡茶和喝茶的傳統。「讀動物科學系的時候常做實驗，把科學帶進傳統，建立泡SOP，科學泡茶創造茶的新風味和維持茶品質。

陳凱銘半年多前到一家氣體公司，看到食用乾冰，忽然靈光一現，「在茶飲裡放乾冰，注入氣泡水，或許可以創造不同風味。」他實驗無數次，找到泡茶和注入氣泡水的最佳時間與溫度，目前開發氣泡黃金烏龍、氣泡烏龍紅茶，年輕人試喝後，「很有啤酒的感覺，卻沒有酒精。」滿足不必冒險也能喝類酒精飲料的快感。

「這是嘗試，期待創新能被接受。」陳凱銘和未婚妻李蘊芳選擇在員林市落腳，經營香香茶業，把這裡作為員林旗艦店，預定9月23日上午11點開幕，除了實踐第一代種茶的祖父陳朝哲「厚德敦實，誠信為本」的核心理念，也要「茶香永世流傳」。

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