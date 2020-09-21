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中央補助分藍綠？ 20藍立委訪盧秀燕助攻爭取前瞻補助

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨立法院黨團訪台中市府，了解需求，爭取預算。記者陳秋雲/攝影
國民黨立法院黨團訪台中市府，了解需求，爭取預算。記者陳秋雲/攝影

立法院國民黨團20位立委今天拜會台中市政府，討論如何協助市府爭取前瞻計畫及年度預算。總召林為洲表示，中市有軌道建設經費，還有來年不少競爭型的建設經費，必須讓黨籍委員了解重要性，在八個委員會開會時協助爭取。林為洲說，中央補助分藍綠，比例不盡公平，國民黨必須團結，不要讓執政黨忽略地方建設。國民黨主席江啟臣則表示「台中需要什麼，我們就協助什麼！」

台中市長盧秀燕表示，台中是中台灣唯一直轄市，攸關台灣中部發展，中台灣好全國才會好。她說，台中市是全國第二大都市，但升格最慢，當初適用的收支劃分條件最差，補助公式對台中不公平。她指出，國民黨立法委員接地氣，來台中關心地方發展與資源分配問題，市府須尋求中央協助，更需有立委的協助。

國民黨立委出席踴躍，包括國民黨主席江啟臣、總召林為洲，立委李德維、林德福、林奕華、葉毓蘭、楊瓊瓔、曾銘宗、鄭正鈐、鄭麗文、謝衣鳯、吳怡玎、翁重鈞、洪孟楷、張育美、溫玉霞、李貴敏、羅明才、賴士葆、徐志榮等20位。

林為洲說，立院也將審查預算，且這次要審前瞻計畫二階段，也牽涉到台中市軌道建設及其他年度預算，讓八個委員會委員知道台中市的需求。以往只是台中市的委員才知道台中的建設，但國民黨必須集中力量，團結為地方縣市爭取補助，讓委員清楚需求，在每個委員會討論預算時，可以隨時注意。

他提到中央給預算分藍綠，縣市補助比例不同，這很不應該。必須以民眾的需求急迫性，依先後順序有邏輯與標準，國民黨立委至少要制衡一下，希望中央不要分藍分綠補助，展現地方行政效率。

國民黨主席江啟臣表示，「台中市需要什麼，我們就幫忙爭取什麼」黨中央支持黨團到各縣市政府幫忙爭取經費與建設，執政黨在預算上面框列很多，但是否符合地方需求，立委在建設與實質把關。國民黨團在這次預算會期將更為縣市把關。

台中市政府向中央爭取至少86項預算，與立委邊吃便當邊討論。

國民黨 台中市 林為洲

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