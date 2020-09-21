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大甲幼獅工業區2萬多人 服務中心將設公托、幼兒園

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
民代和地方人士爭取在台中大甲幼獅工業區服務中心建置大型公托中心及非營利幼兒園，今天開協調說明會。記者游振昇／攝影
民代和地方人士爭取在台中大甲幼獅工業區服務中心建置大型公托中心及非營利幼兒園，今天開協調說明會。記者游振昇／攝影

台中大甲幼獅工業區從業員工數二萬多人，為替從業員工在當地爭取平價又優質的公托中心及非營利幼兒園台中市政府社會局和台中市議員李榮鴻等人提出爭取在大甲幼獅工業區服務中心建置大型公托中心及非營利幼兒園構想，立委楊瓊瓔今天在大甲幼獅工業區服務中心，邀集經濟部工業局、台中市政府社會局、教育局和議員李榮鴻、大甲幼獅工業區廠協會開會討論，經濟部工業局表示樂觀其成，全力協助。

台中市政府社會局兒少科長王麗馨表示，大甲幼獅工業區服務中心一樓展示區面積達204平方公尺，格局方正，易於整體規畫使用，建物結構安全無虞，若能在此設公托中心，建置成本低，對大甲幼獅工業區年輕家庭及新住民從業員工有幫助，應可減輕年輕家長育兒壓力。

李榮鴻表示，台中大甲幼獅工業區從業員工數二萬多人，廠協會及在地廠商員工多次建議爭取在服務中心建置公托中心及非營利幼兒園，員工就可就近接送，不用再把孩子往外地送，還可吸引更多年輕專業人才進駐，如果服務中心建物結構安全無虞，10個月後即可開幕，公托可收托36名0至2歲的嬰幼兒，一個月收費7000元，另有每月托育補助3000元，家長一個月實際負擔為4000元。

經濟部工業局中區處執行長雲瑞龍說，為改善少子化、提升托育服務量，中央政府鼓勵政府部會響應設置教保中心或幼兒園，工業局盤點大甲幼獅工業區服務中心空間後，位於後側一、二樓及員工餐廳空間，工業局應可設置三班容納最高90人非營利幼兒園，對於市府社會局提出於服務中心一樓展示區建置托嬰中心構想，工業局樂觀其成，也會全力給予協助，一起為園區廠商服務。

廠協會理事長蔡木成說，感謝立委楊瓊瓔和議員李榮鴻為園區從業員工爭取由台中市政府社會局設置公共托嬰中心照顧零至二歲嬰兒，名額36人，工業局負責設置非營利幼兒園照顧三至六歲孩童，名額90人，讓平價、優質的托育服務更普及，同時也建議名額可視未來空間規畫及廠區員工市場需求彈性調整。

立委楊瓊瓔表示，現代多為雙薪家庭，育兒的問題很困擾年輕家庭，為了讓年輕家庭減少負擔，在地就業、就近接送，她期待在中央和地方政府相關單位的共同努力支持下，盡早促成這處公托中心及非營利幼兒園的設立。

民代和地方人士爭取在台中大甲幼獅工業區服務中心建置大型公托中心及非營利幼兒園，今天開協調說明會。記者游振昇／攝影
民代和地方人士爭取在台中大甲幼獅工業區服務中心建置大型公托中心及非營利幼兒園，今天開協調說明會。記者游振昇／攝影

幼兒園 台中市 楊瓊瓔

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