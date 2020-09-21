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王惠美怒飆田中兒童公園延宕 城觀處：保證10月完工
彰化縣田中兒童公園整體改善工程今年3月發包，預定8月中旬完工，縣長王惠美今天視察施工情形，發現既沒完工，改善情形也不如預期，氣得發飆，當場表示，以後絕不再心軟讓工程延期。
縣政府動用經費442萬元改善田中兒童公園的遊戲設施、鋪面、照明、植栽，原本規畫8月中旬完工，因變更工程內容，到現在還沒完工，也就沒撤除施工圍籬。鎮民在地方社群網站批評和質疑工程進度落後，周邊居民也抱怨無處可休憇。
王惠美到田中兒童公園視察施工現況，認為改善前、改善後的變化不大，氣得當場開罵，質問負責工程的縣政府城觀處，拖延半天到底改善些什麼？變更施工項目之後的改善仍讓人無感，縣政府斥資數百萬元改成這樣，實在很需要改進。
鎮民代表蕭家銘說，鎮代曾在鎮代會定期會中質詢此事，要求鎮公所請施工單位了解工程落後的原因，並且真的改善兒童公園相關遊憩設施。蕭家銘指出，施工改善前，有一座不鏽鋼兒童遊樂設施，施工改善後換成一座溜滑梯、增加一座鞦韆和設置攀爬繩、攀岩塊，改變不大，舞台區沒變，84萬元的廁所到現在也還沒完成改善。
城觀處長田飛鵬表示，田中兒童公園完工後，一定能為田中鎮注入新活力，屆時鄉親長輩帶著小朋友一起來遊憩運動，經督促工程包商，確定10月完工，目前田中兒童公園尚未完工和驗收，民眾不要急著進入公園，以免發生危險。
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