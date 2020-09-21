台中市敦化路郵局啟用 市議員建議廍子里也該有一個

台中市敦化路郵局上午揭牌啟用，它取代原本在中清路上1982年興建的老郵局，給民眾更寬敞、舒適的使用空間，而且樓上還有每間10坪大的套房可以出租利用。對於市議員沈佑蓮建議人口1萬7千多人的台中市最大里、北屯區廍子里現在沒有郵局，也該新設1個，台中郵局表示已購地完成，預計明年規劃設計，2025年可以興建完成。

包括中華郵政公司董事長吳宏謀、台灣郵政協會董事長蔡文慶和市議員沈佑蓮、曾朝榮、謝明源等地方人士都參加揭牌。台中郵局局長丘京華、吳宏謀致詞時都感謝地方的支持和協助，並說有郵局的地方，向來好像比較容易帶來地方的繁榮，也永遠是「地方的好厝邊！」

台中郵局指出，郭化路郵局的前身中清路郵局是租賃他人房屋使用，至今逾38年；隨著水湳經貿園區開發，周遭商業及人口日趨繁榮稠密，舊址已不敷使用，因此在敦化路覓地自建新局屋，2016年8月開工，今落成啟用，總工程費達7100餘萬元。敦化路郵局地上3層，地下1層樓房，總建築面積約540餘坪。