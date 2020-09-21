潭子戶政結婚登記送好禮 新人默契大考驗
為鼓勵民眾結婚生育，台中市潭子區戶政事務所昨天選在2020920，諧音「愛你愛妳就愛你」辦理「愛你愛妳就愛你 情定潭子˙就是你」結婚登記即贈送好孕禮活動，一對新人被問到默契考驗題，二人的定情吻是在何處？男方寫「我家」，女方寫「男方家」，答案都一樣，再獲贈禮物。
潭子戶政所的結婚登記活動中，除贈送台中市成家福袋，還可獲得「囍米禮盒」和潭水亭觀音媽廟加持的「文昌筆」、「金鏟子兌換券」等好禮，戶所還特別為新人設計默契大考驗小遊戲，只要通過考驗即再送精美小禮物。
潭子戶所主任蔡惠祝說，為鼓勵適婚男女結婚與生育，提升台中市婚育率，潭子區戶政事務所以「樂婚、願生、能養」為主題，與潭水亭觀音媽廟合作辦理結婚登記即贈送好孕禮活動，新人昨天9月20日辦理結婚登記，除成家福袋、囍米禮盒，還可獲得文昌筆及象徵助催生好孕「緊產子」的金鏟子兌換券，祝福新人米滿幸福，早生狀元子。
昨天的默契考驗題，是立委楊瓊瓔提問，這對新人在白板上同時寫答案，答案相同。
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