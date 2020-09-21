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買中秋禮登錄雲端發票可抽獎 共1600個獎機會大

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
財政部中區國稅局彰化分局推動雲端發票，購買中秋禮不論是月餅、柚子或伴手禮盒，儲存雲端發票，可參加抽獎活動。圖／中區國稅局彰化分局提供
財政部中區國稅局彰化分局推動雲端發票，購買中秋禮不論是月餅、柚子或伴手禮盒，儲存雲端發票，可參加抽獎活動。圖／中區國稅局彰化分局提供

配合中秋節採購潮，財政部中區國稅局彰化分局推動雲端發票，購買中秋禮不論是月餅、柚子或伴手禮盒，儲存雲端發票，可參加抽獎活動，獎項有手機、手錶或禮券，中獎人數可多達1600名額，前600人還有早鳥禮。

政部中區國稅局彰化分局指出，這項「中秋月圓 雲端好禮」租稅宣導活動，主要就是希望養成民眾消費，改成索取雲端發票，減少紙張消耗，並趁中秋禮品購物潮，消費後上網填寫資料，就可參加抽獎。

活動辦法是民眾10月4日前到全國各大量販店、實體店家或網路通路買中秋月餅、伴手禮盒或柚子，最遲10月6日以載具儲存有效雲端發票，再進入活動網站，勾選並登錄購買這些指定商品的雲端發票，即可參加活動。

早鳥登錄獎有600名，可獲全家超商霜淇淋電子兌換券；另會抽出雲端好禮獎，獎項包括SAMSUNG智慧手機或同級品、GARMIN智慧錶或同級品、Zwilling鍋具或同級品、超商電子禮券100元購物金等精美好禮。

另有租稅問答加碼獎，活動期內完成雲端發票登錄並上傳，再回答問題正確者，可參加抽獎，獎項是超商咖啡電子兌換券。詳細活動可至活動專屬網站 http://einvoice.smartliving.com.tw/，或撥打連絡電話(04)7274325分機605洽詢。

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