南投「三酸」產品玩創意 今起在縣府大廳展售7天

南投縣仁愛鄉盛產青梅，且新興種植檸檬、楊梅串成「三酸產業」，成全新農業經濟鏈，當地推出觀光遊程，更開發烏梅啤酒、楊梅醋、三酸酵素、巴萊胖等三酸創意產品，而為讓更多人認識三酸，今（21日）起至26日在縣府辦理展售會。

縣府原民局指出，仁愛互助、新生村是縣內賞梅勝地，也是青梅重要產區，近年更擴大栽種檸檬、楊梅，目前青梅面積達50公頃，無籽檸檬約30公頃，楊梅雖僅栽種5公頃，為增加生產量能，今年啟用楊梅示範區和梅灶場，並推廣種植。

原民局更輔導互新地區內清流、中原及眉原3部落發展「三酸產業」，去年初更協助其成立仁愛鄉原住民果樹生產合作社，依三酸特性指導入菜研發特色餐點，搭配部落文化推出觀光體驗遊程，並開發多款三酸美食創意商品。

其中，去年研發推出的三酸酵素、楊梅醋均入選南投縣十大伴手禮冠軍，並榮獲台灣百大伴手禮，今年趁勢再開發互新萌美眉（三酸粉）、鮮泡檸檬片、烏梅啤酒、三酸果凍、楊梅片等產品，還有歐式麵包「原食‧巴萊胖」系列商品。

原住民果樹生產合作社表示，近期推出「原食‧巴萊胖」將檸檬、青梅、馬告鹹豬肉、剝皮辣椒、桂圓、紫米、百香果等在地食材融入麵包，做成檸檬果乾蜂蜜、紫米桂圓、紫蘇青梅、鹹豬肉或剝皮辣椒起司等口味契合、口感扎實的歐式麵包。