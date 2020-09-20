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籌建伯立歐家園 52位藝術家捐助作品義賣
為響應「伯立歐家園」興建計畫，給身障者安心就業及安心養老的家，彰化縣文化局邀請52位藝術家提供94件作品義賣捐助伯立歐家園，今天展覽開幕，彰化縣長王惠美說，感謝藝術家用藝術做公益，期盼這股善的能量拋磚引玉，喚起大家對弱勢族群的關心。
「藝術有愛，藝挺伯立歐」特展在彰化縣立美術館將展出到10月11日，今天由王惠美和喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛、及藝術家們一起參與開幕式。
王惠美說，在地深耕逾15年的喜樂小兒麻痺關懷協會，傳承瑪喜樂阿嬤的愛心，長期致力於身障朋友就業及生活照顧，並透過「伯立歐家園」的籌建規劃，協助更多身心障礙者有經濟獨立的機會，打造高齡無障礙住宅安養機構，伯立歐家園興建工程約需1億6千萬元，中央只能補助8千萬元，自籌經費仍有很大缺口。
喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，他們是一群有福氣的人，雖然小時候無法走路要在地上爬，但是因為有愛，讓他們可以站起來重生，因為有愛，讓他們的生命不再卑微，勇敢去追求的夢想，讓他以住在彰化為榮。
此次52位藝術家作品包括多位國際級大師，包含油畫、水彩、膠彩、粉彩、水墨、書法、陶藝、木雕、硯雕等，參加展出義賣的藝術家有趙宗冠、唐雙鳳、郭煥材、許輝煌、李賜鎮、林俊寅、蘇能雄、黃良吉、黃輝雄、黃良臣、蔡玉葉、陳淑美、莊紋岳、袁金塔、陳來興、程武昌、陳瓦木、黃媽慶、董 坐、李憲專、鄭福成、林碧霞、吳肇勳、邱淑惠、林世坤、陳芬芬、蔡錫和、林鴻銘、黃文彬、王伯雄、趙宗宋、黃清珠、沈建龍、李淳雄、王聖平、莊連東、趙純妙、陳炳臣、粘信敏、黃騰萱、許宗煥、黃奇欽、王紫芸、蔡滄龍、蕭明輝、曾永錫、葉淑萍、葉志誠、楊治瑋、董嘉靖、董家豪、李明建(已故，由劉俊卿提供其收藏)
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