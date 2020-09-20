籌建伯立歐家園 52位藝術家捐助作品義賣

為響應「伯立歐家園」興建計畫，給身障者安心就業及安心養老的家，彰化縣文化局邀請52位藝術家提供94件作品義賣捐助伯立歐家園，今天展覽開幕，彰化縣長王惠美說，感謝藝術家用藝術做公益，期盼這股善的能量拋磚引玉，喚起大家對弱勢族群的關心。

「藝術有愛，藝挺伯立歐」特展在彰化縣立美術館將展出到10月11日，今天由王惠美和喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛、及藝術家們一起參與開幕式。

王惠美說，在地深耕逾15年的喜樂小兒麻痺關懷協會，傳承瑪喜樂阿嬤的愛心，長期致力於身障朋友就業及生活照顧，並透過「伯立歐家園」的籌建規劃，協助更多身心障礙者有經濟獨立的機會，打造高齡無障礙住宅安養機構，伯立歐家園興建工程約需1億6千萬元，中央只能補助8千萬元，自籌經費仍有很大缺口。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，他們是一群有福氣的人，雖然小時候無法走路要在地上爬，但是因為有愛，讓他們可以站起來重生，因為有愛，讓他們的生命不再卑微，勇敢去追求的夢想，讓他以住在彰化為榮。