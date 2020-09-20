中市府即日起整頓中捷沿線384面大型招牌 維護運輸安全

台中捷運文心北屯線（綠線）預計今年底通車，台中市政府調查，周邊大型廣告物，統計共384面大型招牌，已達須申請雜項執照的規模，要求業者或民宅自行改善，今年7月起到2023年底，花3年半時間加強稽查、改善。

都發局指出，捷運綠線逾16公里，周邊有不少大型違規設置招牌廣告物，恐因颱風吹落到軌道，嚴重影響捷運行車安全。另為改善捷運沿線都市景觀及環境，市府研訂「台中捷運綠線周邊達雜項執照規模之大型廣告物整頓專案計畫」今年7月起加強宣導，希望民眾在4個月內自行改善，否則將被處4萬元罰款。

都發局長黃文彬指出，高鐵曾因颱風吹落招牌，造成意外。台中市政府針對綠捷沿線稽查，目前有384面大型廣告招牌可能衍生意外，危及大眾運輸安全。

都發局指出，針對屋頂廣告高度達3公尺以上、正面式廣告縱長達2公尺以上、空地樹立廣告高度達6公尺以上等三種類型達雜照規模大型廣告物進行整頓。

今年7月到明年6月，針對烏日、南屯區共123面；明年7月到2022年9月針對西屯、北屯與北區共149面；2023年1月到年底針對北屯與北區112面，分期分區輔導業者改善，維護捷運營運安全，改善周邊市容觀瞻。雜照申請有圖確認尺寸、作法，有技師或建築師簽證負責，監造施工過程確保結構安全。