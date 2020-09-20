中市府表揚好人好事代表 84歲樹薯伯打掃步道好讚

2020年台中市54位好人好事代表今接受表揚，最高齡的是84歲的郭樹薯，閒暇時會到附近公園、登山步道和宮廟清潔打掃，親力親為改善鄰里環境「說好話、做好事」的正向態度，樹立良好身教，備受鄰里敬重。

副市長令狐榮達代表市長盧秀燕頒獎，並讚賞每位得獎者長期投入社會服務，關懷弱勢、出錢出力，無私地奉獻自我，精神令人感佩。

社團法人台中市聲暉協進會推薦的陳彩華，她的孩子為身心障礙者，深切了解家長辛勞，所以投身身心障礙相關領域，積極推動、努力維護身障者就學、就業權益。

西屯區公所推薦的陳貴榮，擔任台中市交通義警幹部和鄰長，長期熱心地方事務，更曾運用自身專長，協助警方破獲毒品販賣和簽賭案件。

沙鹿中正獅子會推薦的林源隆，自幼受村長父親教誨，秉持服務爲先，熱心奉獻盡己之力，長期捐贈各社福團體和學校單位，並擔任義警、義消、民防及市府市政顧問，結合獅子會，捐贈復康巴士予社會局，造福身障朋友。

社會局長彭懷真說明，「存好心、做好事」是社會祥和風氣的基本要素，願意長期發揮愛心助人，更需要無私奉獻和實踐社會公益的熱忱，好人好事代表們以實際行動投入社會公益，感謝推薦單位和評審委員用心提報審查，透過表揚將他們的善舉發揚光大。