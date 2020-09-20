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台灣欒樹節 首度夜遊雷公廟過七星橋爆人潮

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
溪湖鎮東螺溪旁的台灣欒樹長達1.5公里，今年花期可到10月，現在黃色的花朵飄落，非常浪漫，開花後，蒴果轉紅又有另一波美景，即使沒參加到這二天活動，也可趁中秋與國慶連假來賞花。圖／湖埔社區大學提供
溪湖鎮東螺溪旁的台灣欒樹長達1.5公里，今年花期可到10月，現在黃色的花朵飄落，非常浪漫，開花後，蒴果轉紅又有另一波美景，即使沒參加到這二天活動，也可趁中秋與國慶連假來賞花。圖／湖埔社區大學提供

彰化縣溪湖鎮東螺溪台灣欒樹節二天活動吸引上萬遊客前來，今天首度舉辦的夜遊雷公廟昨晚竟吸引近三千人參加，主辦的湖埔社區大學執行長林淑玲說，賞花蒴果美景將延續到12月，不過因假日人潮多，也建請縣府或警方研究能否至少在10 月底前周日管制交通，勿讓大車進入，讓遊客能更安全。

溪湖鎮東螺溪旁的台灣欒樹長達1.5公里，今年花期可到10月，現在黃色的花朵飄落，非常浪漫，開花後，蒴果轉紅又有另一波美景，即使沒參加到這二天活動，也可趁中秋與國慶連假來賞花。

今年欒樹節活動除了文創市集，還有夜遊雷公廟、泡泡派對，並首度將糖廠巡道車移到東螺溪台灣欒樹下讓大家打卡拍照。

尤其昨晚遊雷公廟竟湧進二、三千名遊客，還有遠從台北和高雄來的遊客，讓林淑玲非常吃驚，有來自高雄的遊客已多次來參加欒樹節活動，遊客說，欒樹節 每年特色均不同，讓他們趁花季一遊再遊樂此不疲。

昨晚遊客們提著燈籠摸黑夜遊雷公廟，讓大人小孩都覺得「很興奮刺激」，還安排走七星橋等活動讓大家祈福，遊客說，覺得今年整體環境多災多難，先有新冠肺，後來又有包括藝人小鬼黃鴻升等多人突離世，都讓人覺得很震驚和不安，走七星橋可以消災解厄，所以特別來參加。

疫情關係，大家無法到國外旅遊，讓欒樹節活動人潮更多，林淑玲說，慕名前來拍台灣欒樹美景的遊客愈來愈多，但東螺溪畔的賞花大道平常有不少大卡 車和連結車，也擔心遊客不熟當地環境為了拍照，站上馬路太危險，由於周六日或連假人潮較多，但周六還有不少當地上下班居民會通行，建請警方可研究在花季期間是否周日該路段交通管制，以免險象環生。

彰化縣溪湖鎮東螺溪台灣欒樹節二天活動吸引上萬遊客前來，昨晚遊客們提著燈籠摸黑夜遊雷公廟，讓大人小孩都覺得「很興奮刺激」。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮東螺溪台灣欒樹節二天活動吸引上萬遊客前來，昨晚遊客們提著燈籠摸黑夜遊雷公廟，讓大人小孩都覺得「很興奮刺激」。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮東螺溪台灣欒樹節二天活動吸引上萬遊客前來，昨晚還安排走七星橋等活動讓大家祈福。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮東螺溪台灣欒樹節二天活動吸引上萬遊客前來，昨晚還安排走七星橋等活動讓大家祈福。圖／民眾提供
溪湖鎮東螺溪旁的台灣欒樹長達1.5公里，今年花期可到10月，現在黃色的花朵飄落，非常浪漫，開花後，蒴果轉紅又有另一波美景，即使沒參加到這二天活動，也可趁中秋與國慶連假來賞花。記者林宛諭／攝影
溪湖鎮東螺溪旁的台灣欒樹長達1.5公里，今年花期可到10月，現在黃色的花朵飄落，非常浪漫，開花後，蒴果轉紅又有另一波美景，即使沒參加到這二天活動，也可趁中秋與國慶連假來賞花。記者林宛諭／攝影

賞花 連假 疫情

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