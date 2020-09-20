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芬園「社區牌」綠豆椪、蛋黃酥開賣 所得挹注社區共餐

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
竹林社區中秋限定綠豆椪由社區婆婆媽媽製作。記者林敬家／攝影
竹林社區中秋限定綠豆椪由社區婆婆媽媽製作。記者林敬家／攝影

彰化縣芬園鄉位在彰化邊陲，人口老化，竹林社區多年來期間限定推出「社區牌」綠豆椪有口碑，志工全是65歲以上婆婆媽媽，每年可賣出1萬多個綠豆椪，經費挹注作為送餐共餐食材，但今年受疫情影響，訂單來的較往年晚， 進芬社區每年也可產出8千多個蛋黃酥，但長輩年紀漸長不敢接大單。

政府鼓勵社區透過產業自給自足，竹林社區10多年前開始做綠豆椪，綠豆餡添加核桃、蔓越莓等，原本只是志工自己品嘗，久而久之鄰近社區活動也會訂購，10多名家庭主婦成了固定班底，一到中秋節前夕就會聚集社區做綠豆椪，古早味擁有穩定客源。

竹林社區總幹事王碧玉說，新冠肺炎疫情影響景氣，以往訂單從中元節開始就陸續湧入，但今年一直到農曆7月底才有明顯訂單，目前仍少約3成，大都是老客戶及散客訂購，這幾年志工手藝越來越熟練，原本只有6個小包裝，現在有12個裝方便送禮。

芬園鄉進芬社區也在6前年開始在中秋前夕做蛋黃酥銷售，內餡有蜜紅豆、核桃和南瓜籽，每年約可賣8千個，進芬社區總幹事蔡舜淼說，蛋黃酥好吃的秘訣是蛋黃經過米酒去腥好入口，也配合居民需求，將部分的蛋黃以半顆包餡，品嘗美味時也減輕身體負擔。

進芬社區從上星期開始志工每天製作出爐，蔡舜淼表示，考量志工年紀越來越大，為了不增加他們的壓力，也不敢一次接太大的訂單。

竹林社區綠豆椪內餡添加蔓越莓和核桃。記者林敬家／攝影
竹林社區綠豆椪內餡添加蔓越莓和核桃。記者林敬家／攝影
竹林社區中秋限定綠豆椪最近陸續出貨。 記者林敬家／攝影
竹林社區中秋限定綠豆椪最近陸續出貨。 記者林敬家／攝影
竹林社區中秋限定綠豆椪上星期開始開爐製作。記者林敬家／攝影
竹林社區中秋限定綠豆椪上星期開始開爐製作。記者林敬家／攝影

蛋黃酥 中秋節 疫情

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