芬園「社區牌」綠豆椪、蛋黃酥開賣 所得挹注社區共餐

彰化縣芬園鄉位在彰化邊陲，人口老化，竹林社區多年來期間限定推出「社區牌」綠豆椪有口碑，志工全是65歲以上婆婆媽媽，每年可賣出1萬多個綠豆椪，經費挹注作為送餐共餐食材，但今年受疫情影響，訂單來的較往年晚， 進芬社區每年也可產出8千多個蛋黃酥，但長輩年紀漸長不敢接大單。

政府鼓勵社區透過產業自給自足，竹林社區10多年前開始做綠豆椪，綠豆餡添加核桃、蔓越莓等，原本只是志工自己品嘗，久而久之鄰近社區活動也會訂購，10多名家庭主婦成了固定班底，一到中秋節前夕就會聚集社區做綠豆椪，古早味擁有穩定客源。

竹林社區總幹事王碧玉說，新冠肺炎疫情影響景氣，以往訂單從中元節開始就陸續湧入，但今年一直到農曆7月底才有明顯訂單，目前仍少約3成，大都是老客戶及散客訂購，這幾年志工手藝越來越熟練，原本只有6個小包裝，現在有12個裝方便送禮。

芬園鄉進芬社區也在6前年開始在中秋前夕做蛋黃酥銷售，內餡有蜜紅豆、核桃和南瓜籽，每年約可賣8千個，進芬社區總幹事蔡舜淼說，蛋黃酥好吃的秘訣是蛋黃經過米酒去腥好入口，也配合居民需求，將部分的蛋黃以半顆包餡，品嘗美味時也減輕身體負擔。