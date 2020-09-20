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周末爆熱！彰化文德國小師生到線西淨灘清出人工垃圾
今天中部天氣相當炎熱，位在彰化八卦山「最高學府」的文德國小學生今天下山到線西鄉肉粽角海單淨灘，發現不少浮球、塑膠瓶等人工垃圾，家長及學生一同清除大量的海洋漂流垃圾。
彰化縣野鳥學會今天一早帶領學生到線西鄉肉粽角海灘淨灘，鳥會總幹事李益鑫表示，文德國小學生學習的環境位於山上，為了讓他們能夠了解海邊濕地生態環境的特殊性，結合濕地生態導覽與垃圾清潔分類，學生認識濕地生態的多樣性與被破壞的關聯，激發他們改變生活習慣，了解濕地環境對生態系的重要性。
文德國小五年級學生廖家威說，今天才知道原來海邊那麼多的寶特瓶及塑膠免洗垃圾都沒辦法分解，對環境影響很大。校長李政穎表示，環境教育要從學校延伸擴展到家庭，讓更多人關心海洋環境污染問題，配合新課綱素養導向的學習，讓學生真正去關心、落實生態環保的議題。
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