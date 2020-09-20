小花蔓澤蘭收購每公斤5元 連根拔起、曬乾防治才有效

台灣防治外來種小花蔓澤蘭多年，但仍頻繁入侵市區道路、公園與校園，林務局過往每年為期1個月的收購期今年延長到整年，增加一般民眾主動清除的意願，彰化市桃源里區域多處步道，社區居民組志工隊每周巡守清小花蔓澤蘭，志工說，防治不能只做一半，小花蔓澤蘭必須連根拔起離開土讓，若拔起棄置現場反而後患無窮。

彰化縣屬於農田系統，生物多樣性有限，中部又受到南北風影響，加上極端氣候危害本土種生長，更讓外來種植物有機可趁。

台灣防治「植物殺手」小花蔓澤蘭常見在荒廢果園、農田、山坡等地，林務局南投處近10年來累計防治面積3千2百多公頃，收購約2千多公噸，近來輔導彰化、南投、雲林等10個社區維護區域內的保安林，一併也清除小花蔓澤蘭。

桃源里區域多處步道、賞鷹平台、一線天等屬於林務局的觀光保安林，社區居民組志工隊每周清除垃圾和小花蔓澤蘭，今天150多名社區居民與志工更趕在開花前帶著器材大規模剷除。

彰化市桃源社區發展協會常務監事郭清河說，小花蔓澤蘭攀爬樹上生長速度快，覆蓋在樹木上影響光合作用導致整片植物死亡，必須連根拔起並收集中收在袋中，不可隨意棄置路邊，拔起的小花蔓澤蘭須曬乾讓種子死亡才能免於擴散。