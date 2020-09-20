聽新聞
test
0:00 / 0:00
小花蔓澤蘭收購每公斤5元 連根拔起、曬乾防治才有效
台灣防治外來種小花蔓澤蘭多年，但仍頻繁入侵市區道路、公園與校園，林務局過往每年為期1個月的收購期今年延長到整年，增加一般民眾主動清除的意願，彰化市桃源里區域多處步道，社區居民組志工隊每周巡守清小花蔓澤蘭，志工說，防治不能只做一半，小花蔓澤蘭必須連根拔起離開土讓，若拔起棄置現場反而後患無窮。
彰化縣屬於農田系統，生物多樣性有限，中部又受到南北風影響，加上極端氣候危害本土種生長，更讓外來種植物有機可趁。
台灣防治「植物殺手」小花蔓澤蘭常見在荒廢果園、農田、山坡等地，林務局南投處近10年來累計防治面積3千2百多公頃，收購約2千多公噸，近來輔導彰化、南投、雲林等10個社區維護區域內的保安林，一併也清除小花蔓澤蘭。
桃源里區域多處步道、賞鷹平台、一線天等屬於林務局的觀光保安林，社區居民組志工隊每周清除垃圾和小花蔓澤蘭，今天150多名社區居民與志工更趕在開花前帶著器材大規模剷除。
彰化市桃源社區發展協會常務監事郭清河說，小花蔓澤蘭攀爬樹上生長速度快，覆蓋在樹木上影響光合作用導致整片植物死亡，必須連根拔起並收集中收在袋中，不可隨意棄置路邊，拔起的小花蔓澤蘭須曬乾讓種子死亡才能免於擴散。
林務局南投林區管理處技正鄭文惠表示，經過多年的宣導，更多人認識小花蔓澤蘭，林務局以每公斤5元蘭收購，南投處今年為止已收購了6千多公斤，今年開始也延長收購期，希望一般民眾看到就能隨手清除。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言