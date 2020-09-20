快訊

黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小花蔓澤蘭收購每公斤5元 連根拔起、曬乾防治才有效

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市桃源社區發展協會志工今天到賞鷹平台清除小花蔓澤蘭。記者林敬家／攝影
彰化市桃源社區發展協會志工今天到賞鷹平台清除小花蔓澤蘭。記者林敬家／攝影

台灣防治外來種小花蔓澤蘭多年，但仍頻繁入侵市區道路、公園與校園，林務局過往每年為期1個月的收購期今年延長到整年，增加一般民眾主動清除的意願，彰化市桃源里區域多處步道，社區居民組志工隊每周巡守清小花蔓澤蘭，志工說，防治不能只做一半，小花蔓澤蘭必須連根拔起離開土讓，若拔起棄置現場反而後患無窮。

彰化縣屬於農田系統，生物多樣性有限，中部又受到南北風影響，加上極端氣候危害本土種生長，更讓外來種植物有機可趁。

台灣防治「植物殺手」小花蔓澤蘭常見在荒廢果園、農田、山坡等地，林務局南投處近10年來累計防治面積3千2百多公頃，收購約2千多公噸，近來輔導彰化、南投、雲林等10個社區維護區域內的保安林，一併也清除小花蔓澤蘭。

桃源里區域多處步道、賞鷹平台、一線天等屬於林務局的觀光保安林，社區居民組志工隊每周清除垃圾和小花蔓澤蘭，今天150多名社區居民與志工更趕在開花前帶著器材大規模剷除。

彰化市桃源社區發展協會常務監事郭清河說，小花蔓澤蘭攀爬樹上生長速度快，覆蓋在樹木上影響光合作用導致整片植物死亡，必須連根拔起並收集中收在袋中，不可隨意棄置路邊，拔起的小花蔓澤蘭須曬乾讓種子死亡才能免於擴散。

林務局南投林區管理處技正鄭文惠表示，經過多年的宣導，更多人認識小花蔓澤蘭，林務局以每公斤5元蘭收購，南投處今年為止已收購了6千多公斤，今年開始也延長收購期，希望一般民眾看到就能隨手清除。

彰化市桃源社區發展協會志工今天到賞鷹平台清除小花蔓澤蘭。記者林敬家／攝影
彰化市桃源社區發展協會志工今天到賞鷹平台清除小花蔓澤蘭。記者林敬家／攝影
志工將剷除的小花蔓澤蘭裝袋。記者林敬家／攝影
志工將剷除的小花蔓澤蘭裝袋。記者林敬家／攝影

小花蔓澤蘭

延伸閱讀

台南漁光島保安林命名揭曉 三鯤鯓、新寮仔、還是…

「酒駕靈堂」祭弔600亡魂 南投酒駕犯殯儀館上課

南投草屯第一景「九九峰森林步道」 峰峰相連的環狀森林步道

台東林管處教你製作小花蔓澤蘭酵素 除「綠癌」又實用

相關新聞

周末爆熱！彰化文德國小師生到線西淨灘清出人工垃圾

今天中部天氣相當炎熱，位在彰化八卦山「最高學府」的文德國小學生今天下山到線西鄉肉粽角海單淨灘，發現不少浮球、塑膠瓶等人工...

小花蔓澤蘭收購每公斤5元 連根拔起、曬乾防治才有效

台灣防治外來種小花蔓澤蘭多年，但仍頻繁入侵市區道路、公園與校園，林務局過往每年為期1個月的收購期今年延長到整年，增加一般...

影／中社花市打造近千坪紅色花海 媲美日本掃帚草美景

因疫情無法出國，最近國旅正夯。台中市后里中社觀光花市種植近千坪「火焰雞冠花」，鮮豔的紅色花朵，宛如日本掃帚草，讓民眾不用...

影／麗寶樂園打造浪漫海島風聯合婚禮 同志情侶來參加

台中后里麗寶樂園渡假區的水樂園馬拉灣歡慶20周年，今日舉辦「2020情定馬拉灣」聯合婚禮，共吸引10對新人參加，其中有同...

推廣無瘦肉精產品 中市辦畜禽品嚐促銷活動

為推廣在地無添加瘦肉精的優良畜禽品，台中市政府農業局輔導中市養鹿協會，今日在豐原區公所前廣場舉辦「在地畜禽品嚐鮮促銷活動...

員林市最牛釘子戶怎麼只拆一半？ 原來是這樣…

彰化縣員林市林厝派出所前方山腳路二段「最牛釘子戶」上個月已拆除，該路段將進行改善工程，但民眾發現怎麼「釘子戶只拆一半」，...

台中五權路地下道明填平 車輛改道看這裡

台中市南區五權（南）路地下道填平工程在明天進行第一階段施工，預計封閉快車道至明年1月3日，側車道維持車輛通行，台中市第三...

南投中山公園生態池惡臭 要求包商改善

興建於1912年的南投市中山公園，是南投市最重要的公共休閒場所之一，去年配合前瞻計畫城鎮之心改善，卻陸續出現生態池油汙惡...

台中大甲車站6線公車 明起改停靠站

台中大甲車站圓環尖峰時間，常有大量公車進站，影響鄰近交通。台中市交通局明天起推公車分流，97、154、157、657、6...

台中行善團志工 中秋節前夕送愛給獨居、弱勢戶

中秋節前夕，讓弱勢家庭也能有過節的氣氛，台中市議員李中號召吳六合建築師等企業家共同集資，今天在北區莒光新城舉行致贈典禮，...

台中第二屆「國際無車日」 超過800人步行健走響應

9月22日國際無車日，台中市環保局今天在北屯區新平公園號召超過800位市民，以步行健走方式響應低碳交通。副市長令狐榮達帶...

推廣雲端發票 國稅局彰化分局「國稅舞力全開」

財政部中區國稅局彰化分局為推廣雲端發票觀念，今天（19日）下午在彰化市民生國小活動中心舉辦統一發票推行暨「國稅舞力全開」...

熱門新聞

海拔3100公尺施工讓業者卻步 369山莊爭取重建

關渡橋鬧輕生…淡水塞爆 議員：快建淡北道路

影／被列一等站...玉里車站雨後狂漏水 旅客走避直呼太誇張

暴力拔指被查出竟是密醫 高雄這家診所栽了！

員林市最牛釘子戶怎麼只拆一半？ 原來是這樣…

離島運動會今熱鬧登場 三離島縣長齊聚馬祖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。