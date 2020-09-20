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影／中社花市打造近千坪紅色花海 媲美日本掃帚草美景
因疫情無法出國，最近國旅正夯。台中市后里中社觀光花市種植近千坪「火焰雞冠花」，鮮豔的紅色花朵，宛如日本掃帚草，讓民眾不用出國也可欣賞壯觀紅色花海，成為中部新的拍照打卡景點。
中社觀光花市業者賴浚萌表示，中社花市已連續3年栽種「火焰雞冠花」，目前有紅色及黃色兩種花色，一般草花約種植1個多月就會開花，但「火焰雞冠花」栽種時間較長，約需2個半月。
賴浚萌說，「火焰雞冠花」今年種植面積將近千坪，栽種面積較往年大，加上今年氣候穩定，少颱風及大雨，花況不錯，預計花期可至10月底；由於花色鮮豔，有民眾拍照發現媲美日本掃帚草紅色花海，成為「全台獨有美景」。
另有黃色的「火焰雞冠花」，大片黃澄澄花海，搭配遠方的火炎山，美不勝收。賞花民眾說，到花市就可欣賞媲美日本掃帚草的花海，彷彿置身日本，有「偽出國」的感覺。
中秋節將至，中社花市烤肉假日訂位爆滿。賴浚萌說，原本僅規劃80桌，趕緊增至100桌因應，除了烤肉還可免費賞花，每人收費350元。
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