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影／麗寶樂園打造浪漫海島風聯合婚禮 同志情侶來參加
台中后里麗寶樂園渡假區的水樂園馬拉灣歡慶20周年，今日舉辦「2020情定馬拉灣」聯合婚禮，共吸引10對新人參加，其中有同志伴侶報名參加，攜手感受這場獨特的水中婚禮。
麗寶樂園水樂園馬拉灣今年歡慶20周年，園方今日特別舉辦「2020情定馬拉灣」聯合婚禮，募集20位新人，新娘穿著白色泳衣搭配頭紗、新郎穿著20周年限定海灘褲，想要順利完婚，還需先經過馬拉灣的三大關卡考驗，展現兩人堅定的愛情，參加的新人還可抽獎，有機會獲得福容大飯店淡水漁人碼頭店住宿券。
同志伴侶陳宜君與馬世錚特別從北部南下參與，兩人透過網路認識，至今已交往4年，預計下個月登記，明年再補辦婚宴。陳宜君說，雙方長輩雖然都較保守，但仍獻上祝福，他們是很幸運的一群，可以在這個世代享受同性婚姻的保護。
馬世錚說，因朋友強烈推薦他們來參加聯合婚禮，選在2020年9月20日舉辦水上樂園婚禮，取諧音「愛你愛你就愛你」，覺得特別好玩也格外有意義的日子。
搶頭香報名的賴小姐說，自己很喜歡戶外運動，與先生因為運動而相識相戀，一直嚮往在海島拍婚紗照，但今年因疫情打亂婚禮籌備，許多新人都被迫延後婚期，剛好有這個活動可搶先體驗不一樣的婚禮。
麗寶樂園渡假區指出，新人闖關完畢還可獲得馬拉灣20周年商品、莫凡彼雙人餐、麗寶國際賽車場卡丁車體驗、福容大飯店下午茶、木製結婚證書、木匠兄妹DIY課程、樹生酒莊紅酒、秀泰電影票等價值6千元以上的10項好禮，希望讓新人留下難忘回憶，同時推銷后里當地特色與業者，讓不能出過度蜜月的新人，也能在台中后里來場深度旅行。
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