推廣無瘦肉精產品 中市辦畜禽品嚐促銷活動

為推廣在地無添加瘦肉精的優良畜禽品，台中市政府農業局輔導中市養鹿協會，今日在豐原區公所前廣場舉辦「在地畜禽品嚐鮮促銷活動」，聯合豬、雞、羊等三大畜牧產業團體，在現場設置專屬攤位，以優惠價格展售優良的畜禽品，也舉辦嚐鮮活動，邀請民眾支持在地優良特產。

台中市府農業局表示，目前台中市畜牧場共有428場，為提供市民安心優良的畜禽品，中市府輔導全市畜禽業者嚴加把關及落實食品衛生安全自主管理，透過促銷活動，除推廣在地優良的畜禽品外，更輔導畜禽業者應提升自我產業技術，建立自有口碑與通過產銷履歷驗證，以營造安心實在的在地好品牌。

此外，為推廣行銷台中潭子優良竹筍等農特產品，農業局輔導潭子區公所今日舉辦「潭子竹筍節」，現場除有在地農特產品市集，還有健行活動、文創品走秀，希望能讓潭子竹筍成為民眾餐桌上首選。