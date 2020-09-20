員林市最牛釘子戶怎麼只拆一半？ 原來是這樣…

彰化縣員林市林厝派出所前方山腳路二段「最牛釘子戶」上個月已拆除，該路段將進行改善工程，但民眾發現怎麼「釘子戶只拆一半」，還留下一個門柱很奇怪，彰化縣府工務處新建工程科長周瑞霖說，留下門柱是另一位地主所有，縣府將會發包拆除，再進行道路改善工程。

員林市林厝派出所前方山腳路二段路口附近有中州技術學院、大慶商工、青山國小及台76東西向快速道路交流道，車流量大，且大卡車與貨車都多，是車禍頻頻的危險路段，公所爭取縣府進行道路改善計劃，但路口釘子戶拒拆，形成路口釘子戶奇景。

在公所努力下，由在地二名企業人士捐款600多萬價購釘子戶，釘子戶並領了縣府自拆獎勵金，上個月中已拆除，縣府也將發包道路改善工程，但有民眾覺得很奇怪為何一旁還留有水泥門架沒拆，哪有拆一半的道理。

周瑞霖表示，目前釘子戶已拆除完，但一旁的舊門架是多年前公所進行道路工程時，當時的地上物所有權人拆一半，由於土地是國有地被佔用，地上物也未完全拆除留下至今。