聽新聞
test
0:00 / 0:00
員林市最牛釘子戶怎麼只拆一半？ 原來是這樣…
彰化縣員林市林厝派出所前方山腳路二段「最牛釘子戶」上個月已拆除，該路段將進行改善工程，但民眾發現怎麼「釘子戶只拆一半」，還留下一個門柱很奇怪，彰化縣府工務處新建工程科長周瑞霖說，留下門柱是另一位地主所有，縣府將會發包拆除，再進行道路改善工程。
員林市林厝派出所前方山腳路二段路口附近有中州技術學院、大慶商工、青山國小及台76東西向快速道路交流道，車流量大，且大卡車與貨車都多，是車禍頻頻的危險路段，公所爭取縣府進行道路改善計劃，但路口釘子戶拒拆，形成路口釘子戶奇景。
在公所努力下，由在地二名企業人士捐款600多萬價購釘子戶，釘子戶並領了縣府自拆獎勵金，上個月中已拆除，縣府也將發包道路改善工程，但有民眾覺得很奇怪為何一旁還留有水泥門架沒拆，哪有拆一半的道理。
周瑞霖表示，目前釘子戶已拆除完，但一旁的舊門架是多年前公所進行道路工程時，當時的地上物所有權人拆一半，由於土地是國有地被佔用，地上物也未完全拆除留下至今。
縣府將於9月22日進行還未拆完的地上物拆除工程開標，預計10月初就可開拆，拆完後就可以進行道路改善工程，此路段工程改善費約700多萬元，會做中間分隔島、重新整理路基、做側溝、舖AC等，施工長度約150公尺，工程期約3個月。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言