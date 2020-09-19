台中行善團志工 中秋節前夕送愛給獨居、弱勢戶

中秋節前夕，讓弱勢家庭也能有過節的氣氛，台中市議員李中號召吳六合建築師等企業家共同集資，今天在北區莒光新城舉行致贈典禮，再由台中行善團將時計菓中秋禮盒親自贈送到中、西、東、南、北區15個里的獨居老人、中低收入戶家中，跟關懷戶說中秋節快樂。

李中表示，台中行善團理事長柯朝枝、團長張茗富日前告訴他，希望在中秋節前夕送月餅到給弱勢家庭，他隨即致電吳六合建築師、櫻花建設總經理陳世英、萬群廣告總經理謝坤成、里歐實業總經理謝麟兒、誠詣開發副總朱昌碩、台中市鐘錶眼鏡職業公會與國際獅子會300-C1區北台中獅子會長羅永忠，一起集資共襄盛舉，這些企業家秉持取之於社會、用之於社會的理念立即首肯。社會局副局長陳仲良、議員陳文政、樂英里長劉玉琦也一起向企業家致謝。

李中說，過往都是採取定點發放，讓受贈戶自行前來領取，但台中行善團長張茗富認為，這樣的作法比較沒有人情味，因此今年他特別與三商美邦人壽15930通訊處經理謝孟宏商議，由業務經理盧松霆率領同仁，加入行善團的月餅志工發送小隊，親自將月餅禮盒逐一送到位於中、西、東、南、北區15個里的獨居老人及中低收入戶家中，並與受贈戶交流噓寒問暖、深入了解他們的狀況。