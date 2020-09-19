台中第二屆「國際無車日」 超過800人步行健走響應

9月22日國際無車日，台中市環保局今天在北屯區新平公園號召超過800位市民，以步行健走方式響應低碳交通。副市長令狐榮達帶領各局處首長、議員、里長傳達中市提升空氣品質的決心，並藉此呼籲民眾多搭乘大眾運輸、步行、自行車，減少使用自用車輛，降低車輛排放空氣汙染物。

環保局表示，今年舉辦第二屆「國際無車日活動」，8月份開始即展開一系列的宣傳，包括「大眾運輸抗空污：執『子』之手作伙行」及每週完成指定低碳通勤任務的「1週1天無車低碳通勤」活動等，讓國際無車日逐步落實在市民朋友生活中。

環保局代理局長陳宏益表示，移動汙染源排放占中市PM2.5排放量29%，經市府及市民努力，台中市空氣品質不良（AQI>100）天數統計至8月份，較去年同期減少5天；PM2.5濃度部分，1至8月PM2.5平均濃度為15.8微克，較去年同期17.1微克，改善1.3微克，顯示各項空品改善政策持續發揮成效。

今年起，台中市政府把9月訂為「守護空氣品質宣導月」，聯合10個局處包括環保局「空品感測物聯網初登場」、文化局「市立圖書館無紙化電子書推廣活動」、民政局「拜拜有誠心，好兄弟一起做環保」、交通局「台中電動公車換新裝」、農業局「稻草勿露天燃燒宣導會」、教育局「天然空氣清淨機製作研習」、觀光旅遊局「2020自行車嘉年華」、運動局「太平區生活環保運動健行」、經發局「台中節能工作坊」都有相關活動。