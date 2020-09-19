推廣雲端發票 國稅局彰化分局「國稅舞力全開」

財政部中區國稅局彰化分局為推廣雲端發票觀念，今天（19日）下午在彰化市民生國小活動中心舉辦統一發票推行暨「國稅舞力全開」租稅宣導活動，除學生舞蹈決賽外，現場並有租稅有獎徵答、摸彩活動及捐發票兌換宣導品等活動。

活動是由中區國稅局彰化分局沈志光主持，參加活動民眾都是加入中區國稅局彰化分局FB粉絲團並留言、下載統一發票兌獎App申辦手機條碼、填寫活動滿意度調查問卷，或現場捐贈109年7至9月份未列印買受人名稱或統一編號的統一發票(面額10元以上)，都符合資格兌換宣導品，民眾反應熱烈，吸引近千人參與，彰化市長林世賢、彰化縣政府稅務局長陳燕慧也都應邀到場。

尤其是「國稅舞力全開」更受矚目，共有亞洲大學、弘光科大、青年中學、衛道中學、長億高中、新社高中等22隊舞林高手報名，初賽經過網路評選，挑選出青年、衛道、精誠、長億、新社等10隊進入今天決賽，在現場啦啦隊加油聲下，各個隊伍展現舞藝，最後成績出爐，名次依次是弘光科大 over heat、衛道中學 T2D 15th、亞洲大學 亞洲休二日不練舞。