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書記官聯誼會創會長黃文棟 「生命行者的獨白」個展

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
書記官聯誼會創會長黃文棟（圖），專研藝術創作27年，首次於大墩文化中心舉辦個展，表達任職司法工作35年的黃文棟，對於司法獨到的見解。記者白錫鏗／攝影
書記官聯誼會創會長黃文棟（圖），專研藝術創作27年，首次於大墩文化中心舉辦個展，表達任職司法工作35年的黃文棟，對於司法獨到的見解。記者白錫鏗／攝影

人生70才開始，書記官聯誼會創會長黃文棟，專研藝術創作27年，首次於大墩文化中心舉辦個展，展出60幅畫作，20件立體雕塑，1件行動藝術「門外漢」，表達任職司法工作35年的黃文棟，對於司法獨到的見解。

黃文棟出身清苦，初中時期因旁廳法院開庭，立定進入法庭體系工作的志向，從最基層庭丁一路苦讀考上書記官，卻因不眠不休的苦讀種下病灶，幾次瀕臨死亡困境後開始修身養性，從事藝術工作與學習易筋經；黃文棟分享本次展覽主體「生命行者的獨白」，意謂在九歲失怙，四處漂泊寄人籬下，辛苦完成學業、努力向上考上書記官卻又罹患癱瘓重病的曲折一生，70歲古稀之年，努力揮灑生命行者的藝術蘊含。

19日開展佳賓雲集，台中市政府文化局長張大春、前總統府資政廖了以，台中地院院長江錫麟、台中高分院庭長蔡名曜、書記官聯誼會曾靖文會長等司法界好友連袂出席。

黃文棟特別分享一件行動藝術「門外漢」，古樸木門窗佐對聯，上聯 君子動手，下聯 請勿動口，橫批門外漢，意謂司法案件的審理，司法人員需秉持法源依據，出公正客觀的判斷，在不符大眾期待下，衍生社會民情輿論壓力，站在門外旁觀者，很多事情不全然通透瞭解，只有親身體驗才能知道事情的原像。

書記官聯誼會創會長黃文棟，專研藝術創作27年，首次於大墩文化中心舉辦個展，台中地院院長江錫麟（如圖）祝賀黃個展成功。記者白錫鏗／攝影
書記官聯誼會創會長黃文棟，專研藝術創作27年，首次於大墩文化中心舉辦個展，台中地院院長江錫麟（如圖）祝賀黃個展成功。記者白錫鏗／攝影

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