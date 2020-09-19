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彰化縣不一樣的成年禮 80名學子野外攀岩達陣拿證書

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
參加彰化縣成年禮的學子克服心裡障礙，攀岩而上，垂降而下。記者簡慧珍／攝影　
參加彰化縣成年禮的學子克服心裡障礙，攀岩而上，垂降而下。記者簡慧珍／攝影　

現代成年禮強調創意和活力，80名學子今天下午到二水國中泰山體驗營區，參加彰化縣政府舉辦的2020年彰化縣成年禮，完成攀岩的學子獲得縣長王惠美頒贈證書，期許學子從磨練中成長，鍛練強健體魄，為成功人生奠定基礎。

二水國中泰山體驗營區是少數在戶外的攀岩場，四周生態自然，遠離城市喧囂紛擾，場地符合國際安全認證，配置專業教練指導，民政處選在這裡舉辦成年禮，鼓勵學子放下手中的3C產品，不要過度沉迷網路虛擬世界，多多走出戶外，體驗彰化的生態之美，並學會關心周圍環境及照顧身邊家人朋友。

80名學子今天參加成年禮活動，通過者獲得縣長王惠美贈送成年T恤及證書，祝福他們在未來人生各階段考驗，能夠克服難過，脫穎而出，前途光明與順利如意。王惠美說，縣府過去以祭祀、騎自行車、孝親等方式辦理成年禮，這次不一樣，希望年輕人在人生道路上更有勇氣主動挑戰，面對未來及早規畫，築夢踏實。

彰化縣政府今天在二水國中攀岩場舉辦成年禮，學子必須通過攀岩的考驗才能拿到成年禮證書。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣政府今天在二水國中攀岩場舉辦成年禮，學子必須通過攀岩的考驗才能拿到成年禮證書。記者簡慧珍／攝影　

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