彰化縣不一樣的成年禮 80名學子野外攀岩達陣拿證書

現代成年禮強調創意和活力，80名學子今天下午到二水國中泰山體驗營區，參加彰化縣政府舉辦的2020年彰化縣成年禮，完成攀岩的學子獲得縣長王惠美頒贈證書，期許學子從磨練中成長，鍛練強健體魄，為成功人生奠定基礎。

二水國中泰山體驗營區是少數在戶外的攀岩場，四周生態自然，遠離城市喧囂紛擾，場地符合國際安全認證，配置專業教練指導，民政處選在這裡舉辦成年禮，鼓勵學子放下手中的3C產品，不要過度沉迷網路虛擬世界，多多走出戶外，體驗彰化的生態之美，並學會關心周圍環境及照顧身邊家人朋友。