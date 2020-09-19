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接力熱鬧12小時 東螺溪戀戀欒樹節促進文化產業觀光

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
湖埔社大（右起）副校長許增鏞、校長陳玉姬、執行長林淑玲等人，主持2020東螺溪戀戀欒樹節開幕式。圖／華崙社區洪筱筑提供　　
湖埔社大（右起）副校長許增鏞、校長陳玉姬、執行長林淑玲等人，主持2020東螺溪戀戀欒樹節開幕式。圖／華崙社區洪筱筑提供　　

陣陣初秋涼風吹灑黃金雨，揭開2020東螺溪戀戀欒樹節，今天從早到晚遊人如織，在花雨下聆賞音樂，逛80多個地方特色產業攤位，觀看K1卡丁車特技表演，傍晚提燈準備夜訪雷神廟，明天白天還有活動，請遊客一同深度體驗東螺溪自然與人文之美。

溪湖鎮東螺溪戀戀欒樹節今年邁入第四年，活動延長為兩天一夜。主辦單位之一的湖埔社大，由校長許玉姬、副校長許增鏞和執行長林淑玲、大竹里長何炳樺等人敲鑼，開啟活動序幕，接著舞蹈、樂器、歌唱表演在舞台區接力登場，二林鎮華崙等社區帶太鼓隊助陣，K1卡打車賽車手在林蔭大道的中道表演特技，半線99樂團等街頭藝人吹奏民謠和歌曲，洋溢歡樂氣氛。

由7名現任和退休教育人員組成的半線99樂團，成軍近4年，走公益路線，到長照機構和彰化市忠權社區免費吹奏薩克斯風，一首接一首懷舊歌曲陪伴長者度過幸福時光；發起人鹿港高中退休主任賴麗貞說，團員各在秀水社大、社團學習樂器，很少時間團練，但有默契，遇到重要公益活動，自動組合和上場，希望帶給聽眾美好時光。

今天80個攤位，展售各種地特產，買杯子送飲料、買盆子送植物，樣樣吸引逛攤位的遊客，小朋友喜歡的泡泡派對拉起五彩泡泡，映照陣陣花雨，分外浪漫美麗。主辦單位之一的縣長王惠美雖未到場，但寄語祝福，東螺溪是彰化縣的母親河，南岸種木棉花，北岸有台灣欒樹大道，每年春秋兩次花季發展觀光產業，縣府樂見湖埔社大成功營造東螺溪，縣府積極改善水環境，希望經由公私部門合作，讓這條河川更「媠」更親民。

湖埔社大經理謝文猷表示，今天晚上夜訪雷公廟，發給1500個小提燈，完成旅程收集兩個戳章，即可參加抽獎，限額1000名；明天東螺溪戀戀欒樹節上午9點到下午4點，100個攤位，收集闖關戳章可兌換DIY禮品，並有3次定時抽獎的機會，最大獎50吋液晶螢幕電視。

半線99樂團公益演出，今天吹奏月兒像檸檬、夜月愁等膾炙人口的歌曲。記者簡慧珍／攝影　
半線99樂團公益演出，今天吹奏月兒像檸檬、夜月愁等膾炙人口的歌曲。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣2020東螺溪戀戀欒樹節結合溪湖糖廠糖鐵、地方產業等元素，吸引上千名遊客參加。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2020東螺溪戀戀欒樹節結合溪湖糖廠糖鐵、地方產業等元素，吸引上千名遊客參加。記者簡慧珍／攝影

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