接力熱鬧12小時 東螺溪戀戀欒樹節促進文化產業觀光

陣陣初秋涼風吹灑黃金雨，揭開2020東螺溪戀戀欒樹節，今天從早到晚遊人如織，在花雨下聆賞音樂，逛80多個地方特色產業攤位，觀看K1卡丁車特技表演，傍晚提燈準備夜訪雷神廟，明天白天還有活動，請遊客一同深度體驗東螺溪自然與人文之美。

溪湖鎮東螺溪戀戀欒樹節今年邁入第四年，活動延長為兩天一夜。主辦單位之一的湖埔社大，由校長許玉姬、副校長許增鏞和執行長林淑玲、大竹里長何炳樺等人敲鑼，開啟活動序幕，接著舞蹈、樂器、歌唱表演在舞台區接力登場，二林鎮華崙等社區帶太鼓隊助陣，K1卡打車賽車手在林蔭大道的中道表演特技，半線99樂團等街頭藝人吹奏民謠和歌曲，洋溢歡樂氣氛。

由7名現任和退休教育人員組成的半線99樂團，成軍近4年，走公益路線，到長照機構和彰化市忠權社區免費吹奏薩克斯風，一首接一首懷舊歌曲陪伴長者度過幸福時光；發起人鹿港高中退休主任賴麗貞說，團員各在秀水社大、社團學習樂器，很少時間團練，但有默契，遇到重要公益活動，自動組合和上場，希望帶給聽眾美好時光。

今天80個攤位，展售各種地特產，買杯子送飲料、買盆子送植物，樣樣吸引逛攤位的遊客，小朋友喜歡的泡泡派對拉起五彩泡泡，映照陣陣花雨，分外浪漫美麗。主辦單位之一的縣長王惠美雖未到場，但寄語祝福，東螺溪是彰化縣的母親河，南岸種木棉花，北岸有台灣欒樹大道，每年春秋兩次花季發展觀光產業，縣府樂見湖埔社大成功營造東螺溪，縣府積極改善水環境，希望經由公私部門合作，讓這條河川更「媠」更親民。