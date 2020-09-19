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努力5年多！ 彰化高鐵聯外道路社頭鄉雙義路今動工

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉雙義路拓寬工程今動工。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉雙義路拓寬工程今動工。記者簡慧珍／攝影

條條道路通彰化高鐵站，距離最短的聯絡道偏偏狹窄逼仄，彰化縣社頭鄉公所經過5年多努力，拓寬道路工程今天熱鬧動土，地方士紳雲集，慶祝得來不易的成果；鄉長劉錦昌說，全段道路預計2022年底完工，但第一階段將在明年10月完成。

祥獅獻瑞，鑼鼓喧天，社頭鄉雙義路双叉巷的一家工廠空地前，搭起紅咚咚帳蓬，鄉公所、鄉代會、縣政府、營建署的首長和代表出席「生活圈道路交通系統建設計畫-社頭鄉連接高速鐵路彰化車站特定區聯外道路拓寬工程」開工典禮。

鄉長劉錦昌說，通往田中高鐵（彰化站）的道路很多，距離最短的雙義路因道路線形不佳、路寬僅4至6公尺，常發生會車困難和交通事故，社頭鄉民前往高鐵彰化站常選擇繞道而行，增加行車時間，日後雙義路拓寬為15公尺，可強化社頭鄉與高鐵彰化站的區域連結，振興地方繁榮、促進觀光效益及提升產業發展。

不過劉錦昌也提到拓寬一條路，耗時5年，行政流程繁瑣。副縣長洪榮章表示，拓寬道路涉及變更地目、徵收用地，進入公部門才知道相關手續真的非常繁瑣。內政部營建署總工程司長游源順也說，全國道路工程計畫非常多，要排隊審查，政府評估重要性、成果績效等各項指標審核，既然雙義路即將拓寬，完工後「用走的都能走到田中高鐵」。

劉錦昌同時感謝立委陳素月長期關心，及社頭鄉代會大力支持。陳素月則提到前縣長魏明谷任內協助提報雙義路拓寬工程。劉錦昌說，內政部營建署、縣政府、鄉代會和鄉民共同合作，促成雙義路獲列入生活圈道路交通系統建設計畫，今日總算動工。

雙義路拓寬前，道路狹窄車速慢，大約行駛10、11分鐘到彰化高鐵，繞道走社斗路費時15分鐘。雙義路拓寬工程施工重點包括拓寬路面、改善全路段排水、增設友善人行空間、綠美化景觀、各管線配合埋設與遷移電桿、台鐵改建雙義路平交道，總工程經費約1億7521萬元，用地費6843萬6000元、工程費1億677萬4000元，將分兩階段施工和交管，第一階段工程範圍自社頭鄉中山路一段至魚寮巷，第二階段工程範圍自魚寮巷至高鐵綠園路二段，全長約950公尺，寬15公尺，預定2022年底前完工。

彰化縣社頭鄉雙義路拓寬工程概要，未來路寬１５公尺。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉雙義路拓寬工程概要，未來路寬１５公尺。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉長劉錦昌等人上香，祈求雙義路拓寬工程施工順利。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉長劉錦昌等人上香，祈求雙義路拓寬工程施工順利。記者簡慧珍／攝影

高鐵 內政部

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