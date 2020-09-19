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彰化500民眾合力淨灘 清出1050公斤垃圾

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天上午在伸港鄉伸港濕地舉辦秋季擴大淨海活動，共發動500名熱血民眾，合力撿拾海漂垃圾，總計清出1050公斤垃圾。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在伸港鄉伸港濕地舉辦秋季擴大淨海活動，共發動500名熱血民眾，合力撿拾海漂垃圾，總計清出1050公斤垃圾。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天上午在伸港鄉伸港濕地舉辦秋季擴大淨海活動，共發動500名熱血民眾，合力撿拾海漂垃圾，總計清出1050公斤垃圾，讓有「招潮蟹及水鳥故鄉」美譽的伸港鄉，重新披上清淨美麗的環境大衣。

彰化縣長王惠美、水利署第四河川局長李友平均參與這項淨灘活動，王惠美說，彰化縣海岸線總長61公里，根據調查，兩大主要的海洋垃圾為寶特瓶及塑膠免洗垃圾，很多海洋生物因為誤食塑膠類物品而死亡，期望透過淨灘活動，打造彰化成為「宜居健康的好環境」。

第四河川局長李友平說，彰化的海岸很知名，伸港大肚溪口有國際上著名的白海豚，還有每年來此過冬的大杓鷸，泥灘地有許多生物，包括招潮蟹、蝦猴等，所以我們一定要好好保護海岸，不要隨地亂丟垃圾，他也會持續爭取經費，協助好好保護彰化的環境。

王惠美也與在場約500名民眾，合力清出1050公斤垃圾，其中一般垃圾占了465公斤，資源垃圾占了588公斤，經過淨灘後，伸港海岸回復原來乾淨美麗的原貌。

現場除了透過海洋垃圾清除行動外，還融合現場環境教育互動攤位、白色海豚屋內自然科學博物館生態教育主題展覽，讓更多民眾重視海廢問題，用具體行動減塑減廢、守護美麗的家園。

王惠美說，「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心，成為彰化新的觀光景點，成為打卡亮點，特別是現在也有一些相關的展覽，後續也會加強水域方面的施設，變成大家喜歡來休閒的好地方，也歡迎民眾一起來欣賞白色海豚屋之美。

彰化縣政府今天上午在伸港鄉伸港濕地舉辦秋季擴大淨海活動，共發動500名熱血民眾，合力撿拾海漂垃圾，總計清出1050公斤垃圾。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在伸港鄉伸港濕地舉辦秋季擴大淨海活動，共發動500名熱血民眾，合力撿拾海漂垃圾，總計清出1050公斤垃圾。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在伸港鄉伸港濕地舉辦秋季擴大淨海活動，共發動500名熱血民眾，合力撿拾海漂垃圾，總計清出1050公斤垃圾。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在伸港鄉伸港濕地舉辦秋季擴大淨海活動，共發動500名熱血民眾，合力撿拾海漂垃圾，總計清出1050公斤垃圾。記者劉明岩／攝影

海豚 王惠美 淨灘

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