聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化500民眾合力淨灘 清出1050公斤垃圾
彰化縣政府今天上午在伸港鄉伸港濕地舉辦秋季擴大淨海活動，共發動500名熱血民眾，合力撿拾海漂垃圾，總計清出1050公斤垃圾，讓有「招潮蟹及水鳥故鄉」美譽的伸港鄉，重新披上清淨美麗的環境大衣。
彰化縣長王惠美、水利署第四河川局長李友平均參與這項淨灘活動，王惠美說，彰化縣海岸線總長61公里，根據調查，兩大主要的海洋垃圾為寶特瓶及塑膠免洗垃圾，很多海洋生物因為誤食塑膠類物品而死亡，期望透過淨灘活動，打造彰化成為「宜居健康的好環境」。
第四河川局長李友平說，彰化的海岸很知名，伸港大肚溪口有國際上著名的白海豚，還有每年來此過冬的大杓鷸，泥灘地有許多生物，包括招潮蟹、蝦猴等，所以我們一定要好好保護海岸，不要隨地亂丟垃圾，他也會持續爭取經費，協助好好保護彰化的環境。
王惠美也與在場約500名民眾，合力清出1050公斤垃圾，其中一般垃圾占了465公斤，資源垃圾占了588公斤，經過淨灘後，伸港海岸回復原來乾淨美麗的原貌。
現場除了透過海洋垃圾清除行動外，還融合現場環境教育互動攤位、白色海豚屋內自然科學博物館生態教育主題展覽，讓更多民眾重視海廢問題，用具體行動減塑減廢、守護美麗的家園。
王惠美說，「白色海豚屋」彰化縣自然生態教育中心，成為彰化新的觀光景點，成為打卡亮點，特別是現在也有一些相關的展覽，後續也會加強水域方面的施設，變成大家喜歡來休閒的好地方，也歡迎民眾一起來欣賞白色海豚屋之美。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言