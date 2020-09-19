南投市中山公園生態水池發出惡臭 竟是生活汙水造成

南投市中山公園興建於1912年，是南投市最重要的公共休閒場所之一，去年配合前瞻計畫城鎮之心改善，卻陸續出現生態池油汙惡臭、溜滑梯設計被質疑像墓園。工程進度遲緩，許多市民抱怨公共廁所至今無法使用。南投縣建設處表示，生態池油汙已請包商改善，考量民眾休閒運動需求，將配合施工進度讓已完成設施開放使用，遭人為破壞或因施工不良部份，納入後續進度一併改善。

南投縣政府執行中山公園改善工程，主要項目包括改善無障礙設施及串連、親子遊戲場、休閒運動設施及綠美化環境空間。施工過程卻有市民提出質疑，認為跳舞廣場未符合使用需求及生態池惡臭，讓公園散發異味，經調查，生態池水源來自周邊商家排出的汙水，因為流速緩慢，汙水發酵產生惡臭。新增的多功能溜滑梯設計一邊是溜滑梯、另一邊則可供兒童攀岩，具有共融遊具概念，但整體造型如同半環狀的墓園，也讓民眾看起來會怪怪的。

建設處表示，最近陸續蒐集民眾和公所的意見，並到現場會勘、重新檢討，涉及變更設計審查設施項目部分，多功能廣場變更為跳舞廣場、兒童遊樂場溜滑梯安全性、槌球場、生態池油汙處理及水域周邊環境改善，已邀中央委員完成變更審查作業，將請廠商儘速進場施工改善，預計在12月底前完工。

縣府也督促廠商儘速改善所列缺失，並在22日辦理部分驗收作業之缺失項目覆核，部分驗收完成各項設施，將交南投市公所接管後開放民眾使用。