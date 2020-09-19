快訊

美禁售芯片…比爾蓋茲：逼中國自給自足 真有好處嗎？

懷孕房仲帶人看房 竟遭房客男友持利剪猛刺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投市中山公園生態水池發出惡臭 竟是生活汙水造成

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中山公園生態水池因為周邊排放的生活汙水導致發酵惡臭，已請包商清除油汙改善。記者江良誠／攝影
中山公園生態水池因為周邊排放的生活汙水導致發酵惡臭，已請包商清除油汙改善。記者江良誠／攝影

南投市中山公園興建於1912年，是南投市最重要的公共休閒場所之一，去年配合前瞻計畫城鎮之心改善，卻陸續出現生態池油汙惡臭、溜滑梯設計被質疑像墓園。工程進度遲緩，許多市民抱怨公共廁所至今無法使用。南投縣建設處表示，生態池油汙已請包商改善，考量民眾休閒運動需求，將配合施工進度讓已完成設施開放使用，遭人為破壞或因施工不良部份，納入後續進度一併改善。

南投縣政府執行中山公園改善工程，主要項目包括改善無障礙設施及串連、親子遊戲場、休閒運動設施及綠美化環境空間。施工過程卻有市民提出質疑，認為跳舞廣場未符合使用需求及生態池惡臭，讓公園散發異味，經調查，生態池水源來自周邊商家排出的汙水，因為流速緩慢，汙水發酵產生惡臭。新增的多功能溜滑梯設計一邊是溜滑梯、另一邊則可供兒童攀岩，具有共融遊具概念，但整體造型如同半環狀的墓園，也讓民眾看起來會怪怪的。

建設處表示，最近陸續蒐集民眾和公所的意見，並到現場會勘、重新檢討，涉及變更設計審查設施項目部分，多功能廣場變更為跳舞廣場、兒童遊樂場溜滑梯安全性、槌球場、生態池油汙處理及水域周邊環境改善，已邀中央委員完成變更審查作業，將請廠商儘速進場施工改善，預計在12月底前完工。

縣府也督促廠商儘速改善所列缺失，並在22日辦理部分驗收作業之缺失項目覆核，部分驗收完成各項設施，將交南投市公所接管後開放民眾使用。

建設處表示，南投市包括中山公園在內的九大公園，都會陸續改善，打造更安全舒適的無障礙環境，提供民眾休閒運動及生態綠意環境空間。

南投市中山公園新增的溜滑梯具有攀岩功能，但因為半圓型設計被民眾認為如同墓園。記者江良誠／攝影
南投市中山公園新增的溜滑梯具有攀岩功能，但因為半圓型設計被民眾認為如同墓園。記者江良誠／攝影

延伸閱讀

廚房油汙亂排 高市汙水下水道殺手

【今日精摘】實名制口罩混入「大陸製」／王雪紅再兼HTC執行長

秀姑巒溪遭汙染 學者研判生活汙水未確實處理

南投市出現假冒台製口罩 衛生局下午全數查扣並開罰

相關新聞

努力5年多！ 彰化高鐵聯外道路社頭鄉雙義路今動工

條條道路通彰化高鐵站，距離最短的聯絡道偏偏狹窄逼仄，彰化縣社頭鄉公所經過5年多努力，拓寬道路工程今天熱鬧動土，地方士紳雲...

彰化500民眾合力淨灘 清出1050公斤垃圾

彰化縣政府今天上午在伸港鄉伸港濕地舉辦秋季擴大淨海活動，共發動500名熱血民眾，合力撿拾海漂垃圾，總計清出1050公斤垃...

南投市中山公園生態水池發出惡臭 竟是生活汙水造成

南投市中山公園興建於1912年，是南投市最重要的公共休閒場所之一，去年配合前瞻計畫城鎮之心改善，卻陸續出現生態池油汙惡臭...

吃美食做環保！ 台中5家必比登餐廳 推自備餐具享優惠

國際級美食指標米其林日前公布「台北台中米其林指南2020」、「必比登推介」、「米其林餐盤」等3項榜單，其中台中入選必比登...

南投街舞賽 前3名任觀光大使

為吸引年輕族群與背包客到南投旅遊，南投縣觀光處在車埕鐵道文化廣場首次舉辦街舞大賽，前3名隊伍將受邀擔任南投觀光大使，拍攝...

彰化永靖觀光新亮點 園藝園區招商

占地7公頃多的彰化縣永靖鄉園藝景觀產業園區興建過程一波多折，近日終於完工，正辦理招商；永靖鄉長詹木根說，永靖鄉是「苗木之...

台中車站新站1樓餐飲 月底試營運

台中鐵路高架化後，百年國定古蹟的舊車站塵封長達5年，新車站的餐飲空間也一直沒著落，台鐵管理局規畫「鐵道文化園區」50年促...

喚起台中舊站回憶 「時尚中城」秀文創

「創意台中」今年邁入第10年，將以「Trendy Midtown時尚中城」為主題，即日起至9月27日向台鐵借用國定古蹟「...

台中長照即時App 「貼心好用」

台中市衛生局開發一套「長照即時App」，昨起啟用；衛生局長曾梓展說，中市目前長照服務需求人數近8萬6千人，以往受限個案管...

宣揚媽祖信仰 不必假手外人 媽祖聯誼會加強宮廟學直播

媽祖信仰在台灣已發展為獨特的宗教文化活動，並衍生龐大商機，台灣媽祖聯誼會昨天開會，決議加強各宮廟學習直播媽祖廟會活動，不...

中火10機組 每開1部PM2.5就增1成

台中人感覺「最近空氣品質好像變差了！」中市府環保局表示，今年上半年中火兩部機組撤照期間，依環保署空品測站結果，PM2.5...

中火機組只增不減 中部首長：無法接受

台電公司前天舉行說明會，規畫中火新建2部燃氣複循環機組，但不汰除4部老舊燃煤機組。台中市長盧秀燕和南投縣長林明溱昨天表示...

熱門新聞

基隆新豐街每月車禍20件 車流量大行人過馬路危險

85歲翁從嘉義騎單車到新營 員警凌晨發現已迷途14小時

嘉義市也有熱氣球！ 大同57周年辦金婚攝影熱氣球體驗

被爆爽當桃市機要專員 議員落選人駁斥指控、主動請辭

桃園人注意改道！配合捷運綠線 八德介壽路1段連續壁工程啟動

颱風沒來水位低 「天使的眼淚」嘉明湖瘦了一圈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。