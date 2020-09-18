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後疫情時代拚經濟 台灣美食嘉年華今台中開跑
經濟部商業司迎接後疫情時代拚經濟，台灣美食嘉年華巡迴列車今天在台中開跑，現場分「經典美饌」、「沁涼手搖」、「名品擔露」及「國飯─滷肉飯」等四大區60家名店，讓民眾不用環島也能吃遍全台美食。
經濟部商業司副司長陳秘順說，台灣美食嘉年華集合了排隊佳餚美飲、百年傳承伴手禮，以及Taiwan No.1的滷肉飯等60家特色美食好物，包括有賣到斷貨的林聰明沙鍋魚頭、石研室月月見香腸飯，以及囝仔郎肉粥鮮蚵滷肉飯等。
陳祕順指出，在地夜市必吃的激旨燒鳥串燒、炳叔烤玉米，幸發亭蜜豆冰、甲文青半熟檸檬青及布萊恩媚娘紅茶等，讓大家一次嚐進百種幸福滋味。還有帶份伴手禮回家過中秋，有2020米其林餐盤的金悅軒醬料禮盒、五星級飯店涵碧樓的月餅，及陳允寶泉及阿聰師國宴小吃中秋禮。
經濟部商業司說明，台灣美食嘉年華即日起到21日，每天上午10時到晚間6時，在台中國際展覽館登場，為振興餐飲消費，只要在現場消費滿600元，就能參加「你消費，我養你」抽獎活動，包括剛獲得米其林餐盤推薦的森鐵板燒、無敵湖景的涵碧樓、綠園道商圈第一排的金典酒店、海港城等等近10萬元餐券抽獎，讓參加者在後疫情時代，有機會享受美食。
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