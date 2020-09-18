中火拒汰除老舊燃煤機組 王惠美：不把人命當一回事

台電公司昨天舉行說明會，規畫中火新建2部燃氣複循環機組，但不汰除4部老舊燃煤機組。彰化縣長王惠美說，民進黨過去宣示減碳，現在中火卻要增加2燃氣機組，過去反美豬，現在開放美豬，毫無政治誠信，顯然不把國人生命健康當一回事。

王惠美表示，當全世界各國因應氣候變遷，採用乾淨新能源取代傳統汙染的燃煤發電時，中央政府竟然要在台中火力發電廠的原址增加兩個機組，完全執政的傲慢令彰化鄉親欲哭無淚，為了看顧縣民的健康，我呼籲台電應立即停止擴充機組，難道彰化人及中部人的命真的是不值錢嗎?

王惠美說，從很多的數據來看，不論是肺癌、肺腺癌甚至是現在的胰臟癌，在彰化縣及中部縣市都不斷地攀升，中火是全世界最大的火力發電廠，對我們民眾的健康有很大的影響，難道不能給中部地區的民眾一個好的空氣品質嗎?

彰化配合中央的綠能的能源政策，沿海的風力發電機插得到處都是，太陽能發電也是全國數一數二，這幾年增加了這麼多的綠電，真的有需要10部機組的火力發電全開嗎？

王惠美說，民進黨過去宣示減碳，現在中火卻要增加兩燃氣機組，民進黨過去反對美豬，現在卻要開放美豬，不只毫無政治誠信，更顯然不把國人的生命健康當一回事。