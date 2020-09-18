台中神岡、大雅治水工程進度慢 水利署允諾編預算優先處理

台中市神岡區、大雅區治水工程進度緩慢，尤其大甲溪、筏子溪、軟埤仔溪等排水整治進度太慢，地方里長怨聲四起。立委楊瓊瓔今日邀請水利署長賴建信、第三河川局長白烈燑、市議員羅永珍、吳顯森與多名里長舉行座談會。賴建信允諾大甲溪、筏子溪河道整理及用地徵收3.25億元在年度預算優先處理；而軟埤仔溪、十四張圳、十三寮排水水岸整建及景觀改善2.4億元，則會與市府溝通，再提送計畫加快腳步。

神岡區溪州里長王明洲及豐洲科技園區廠協會指出，目前大甲溪主深槽流路偏向左岸，萬一颱風來臨，雨勢增大恐危及周邊居民及豐洲科技園區安全。另外，軟埤仔溪排水系統排水路，以往防洪工程以重點整治缺乏整體規畫，故排水路沿岸護岸形式及斷面大小不一，下游處應急、急需改善經費約1.95億元，市府將提報爭取前瞻經費辦理，希望水利署給予支持。

賴建信表示，針對軟埤仔溪應急、急需改善工程部分，水利署會納入檢討並給予經費支持。為避免大甲溪主深槽流路偏向左岸，造成河道比堤防還低情況，同意核撥經費2500萬元，盡速增辦該河段河道整理導正流心，預定年底前可發包施作，並將在豐洲堤防設置沖刷粒子監測物聯網，明年汛期前完成。

大雅區橫山里長張聖河說，筏子溪大雅農路橋起尚有約375公尺未整治，希望水利署加速辦理，不要一年拖一年。另外，市府建設局及吳顯森為營造大雅十四張圳及十三寮排水友善水岸環境空間，爭取透過前瞻計畫補助經費4500萬元，希望水利署屆時協助地方發展需求及遊憩休閒，營造地方新亮點。