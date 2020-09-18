影／金黃花雨來了 明後兩天加夜間遊東螺溪戀戀欒樹節
一年一度的東螺溪戀戀欒樹節明天登場，昨天晚上試燈，今天溪湖糖廠152巡道車吊運到東螺溪林蔭大道，K1卡丁車也試駛，活動攤位和布置下午就緒，連同台灣欒樹花灑黃金步道，迎接成百上千的遊客。
溪湖鎮東螺溪台灣欒樹隧道長約1.5公里，入秋開花到結果，為東螺溪畔染色，長達約一個月的開花期，黃金隧道與花道相映，成為南彰化年度熱門網美景點。彰化縣政府與湖埔社區大學因應疫情，明、後兩天（19日、20日）舉辦第四屆的2020戀戀欒樹節，另外增加夜訪雷公廟，分散人潮，同時深化東螺溪的文化。
主辦單位之一的湖社社大執行長林淑玲表示，社大志工趕工製作寶特瓶燈飾，懸掛在台灣欒樹上，民眾晚間也能欣賞台灣欒樹夜光隧道，此外提供1500份環保鐵罐、紙燈籠，讓民眾回味40、50年代童年記憶，夜訪雷神廟過七星橋、擲把神斧、吃碗平安圓再回家，讓民眾認識東螺溪在地宗教文化，祈求未來一年平安健康。
有100年歷史的溪湖糖廠，在東螺溪黃金隧道展示152巡道車，讓遊客認識糖廠與東螺溪的關係，雖然糖廠不再收運甘蔗製糖，但運甘蔗的小火車轉型為觀光列車，每天載運遊客沿著東螺溪畔行駛。
戀戀東螺溪每年都有闖關活動、當地文創小攤和小朋友最愛的泡泡派對，今年不缺席，DIY贈品有環保局200份回收美學玻璃瓶彩繪DIY，主辦單位的1000份手工藝DIY，今年表演活動是溪湖K1卡丁車賽車手大展絕技，還有Show Girls合影留念，當然隧道展售在地小農特產品、美食是一定要，遊客期待的摸彩活動，大獎是2部電視，保證讓遊客有吃又有玩。
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