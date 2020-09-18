中火增氣不減煤 林明溱：中部民眾要捍衛自身健康

台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影 趙容萱

台電規劃台中火力發電廠新建2部燃氣複循環機組，卻未汰除4部老舊燃煤機組。南投縣長林明溱說，呼吸新鮮空氣應該是最基本的要求，但民進黨一黨獨大，對於中部民眾的心聲置若罔聞，除了表達反對立場，也希望中部各縣市民眾站出來，捍衛自己的健康，或以選票表達反對中火燃煤機組立場，才能讓民進黨政府瞭解中部人反對空汙的決心。

林明溱說，反空汙是全球共識，尤其地球暖化造成的極端氣候異常，今年夏天高溫炎熱相信大家更有感，他身為南投縣長支持反空汙運動，也要求南投縣在112年取消全縣燃煤許可，讓南投成為無燃煤縣市。

南投縣工廠不多，空汙問題卻相當嚴重，主要汙染源是來自中火。台電增加燃氣機組減少汙染排放是好事，但也應該淘汰高汙染的燃煤機組，現在卻是增加燃氣保留燃煤，很明顯萬一電力不夠，就會使用燃煤機組，等於是拿中部人的健康換發電，這樣對的起中部民眾嗎？

不過，民進黨一黨獨大，對於中部這縣市政府的要求置若罔聞，他也相當無奈，只有請中部居民站出來，表達反對燃煤空汙的決心，民進黨再聽不進去，只能用選票讓民進黨瞭解民意，停止燃煤發電。