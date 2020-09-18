彰縣永靖鄉園藝景觀產業園區招商中 盼明年春節前開園

彰化縣永靖鄉佔地7公頃多的園藝景觀產業園區已完工，正在辦理招商，鄉長詹木根說，永靖鄉是「苗木之鄉」，不只盛產花卉與苗木，農民也種植葡萄與香瓜等高經濟水果，希望未來園區能成為一個園藝交流平台，成為永靖一大亮點。

詹木根說，永靖鄉園藝景觀產業園區興建過程一波多折，原先爭取中央六千多萬元興建，卻多次流標，甚至經費一度被收回，2018年縣府再向經濟部爭取前瞻基礎建設開發在地型微型園區，而獲補助8900萬元，由彰化縣府發包興建。

園區共 7.6公頃，位於永靖鄉敦厚村，已興建包括遊客服務中心、環狀園區道路，希望能結合周邊花卉、苗木造景業者，出租15個單位打造園藝景觀園區做為展示空間，甚至將園藝結合視覺、聽覺、嗅覺、觸覺等多元體設計，並提供銷售與交流平台。

彰化縣是花卉、苗木重要產地，花卉生產面積高達4800多公頃，生產地主要集中在田尾和永靖鄉，雖然田尾公路花園最具知名度，但詹木根說，永靖的花卉和苗木生產面積並不輸田尾，種植的大宗花卉包括菊花、太陽花、洋桔梗等，也提供給各地包括芭樂、檸檬等各式果苗。

永靖鄉位於田尾鄉和員林市之間，詹木根說，不少遊客從田尾公路花園踩三輪車都會騎到隔壁的永靖鄉，也希望園區能串連田尾公路花園，跨鄉鎮的擴大花卉與苗木觀光軸帶，並結合社區景點，讓遊客能進行深度旅遊。

詹木根說，公所已舉辦過一次招商說明會，希望能再加緊招商腳步，趕在明年農曆年前開園。