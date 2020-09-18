升格當爸爸！立委莊競程喜迎頭胎：目標生3個

民進黨台中市立委莊競程升格人父，莊妻方心慧昨天產下一名男嬰。莊競程開心喜迎頭胎，並說「我們目標是生3個孩子！」未來會朝這個方向努力。

莊競程說明，妻子方心慧昨天凌晨自然生產1名男嬰，體重大約2780公克，比預產期提前三週出生，母子均安。

莊競程指出，他與方心慧兩人在台中榮總的高齡醫學中心認識，當時太太是擔任老年失智及憂鬱的心理評估師，他則是在進行大腦檢測的研究；兩人認識7年、交往1年後結婚。未來夫妻倆想生3個小孩。

去年3月間舉辦喜宴，原本安排婚假、計畫暑假期間結婚登記，後來接受民進黨徵召參選北北屯區的立委選舉，去年11月27日利用選舉拜票的空檔，抽空到北屯區戶政事務所辦理結婚登記。