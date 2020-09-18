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彰化縣埔心鄉葡萄莊園成立半世紀 青農創客今取經　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣「彰化農客松─青農就創業促進活動」今天到埔心鄉路葡萄觀光果園，青農向果園第二代黃俊仕（藍衣站立者）學習經營方法。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「彰化農客松─青農就創業促進活動」今天到埔心鄉路葡萄觀光果園，青農向果園第二代黃俊仕（藍衣站立者）學習經營方法。記者簡慧珍／攝影

台灣農村人力老化，政府積極鼓勵年輕人回鄉務農，彰化縣政府今天帶領青農及有志從事農務的年輕人，到埔心鄉路葡萄酒莊和路葡萄觀光果園第二代黃俊仕，分享在傳統農業中開創新商機的經驗，就是學習長期吸收專業知識，結合實務化為自己的養分，作為發展事業的動力。

縣政府延續去年的「彰化農客松─青農就創業促進活動」，今天舉辦今年第二梯次「休閒農業好時光」研習課程和參訪，到路葡萄酒莊和葡萄觀光果園，酒莊負責人也是觀光果園第二代黃俊仕導覽葡萄園栽種品種，協助青農了解觀光休閒農業多元經營方式。

黃俊仕協助父親的栽種葡萄，但增加引進葡萄品種，園內目前有10多個品種，有些品種種了超過10年，栽種技術成熟和品種成長穩定，開始進入消費市場並成為熱門商品，例如黃金葡萄，避開市場最大宗巨峰葡萄的高度競爭。黃俊仕也研究和釀製葡萄酒，因數量不多，未對外高調宣傳和銷售，僅作為葡萄莊園的一個品項。

縣長王惠美表示，黃俊仕接下父親的傳統農務，在傳統基礎上，提升農業附加價值，堪稱青農楷模。她勉勵學員勇於追求創業夢想，並承諾縣府會作為青農強而有力的後盾，縣政府今年3月29日青年節成立「青年發展暨就業服務科」，以一站式、單一窗口、專人專線（04-7532416）提供職涯諮詢及就創業資源，今年也首推「青年創業獎勵補助」，補助設籍彰化縣18歲至45歲青年的創業補助金和交流座談活動，個人創業最高可補助30萬元，若有任何疑義可撥打勞工處免付費專線0800-529191（我愛就業就業）。

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