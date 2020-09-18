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南投街舞大賽10月車埕登場 首屆總獎金15萬元
為吸引更多年輕族群及背包客到南投觀光旅遊，南投縣觀光處府將於10月3日在車埕鐵道文化廣場辦理第一屆街舞大賽，除總金額15萬元獎金外，獲勝隊伍前三名將受邀擔任南投觀光大使，透過拍攝街舞影片行銷南投，即日起至21日受理報名，歡迎對街舞有興趣的青年朋友踴躍報名。
南投觀光處指出，透過街頭文化，可以吸引更多不同年齡層的遊客來到南投，認識南投純樸的風景區及人文特產，首次打造「街舞嘻哈列車」，以嘻哈及塗鴉元素風格進行設計，也集合各大校園街舞社到集集、水里、車埕火車站進行快閃影片拍攝，希望吸引更多其他縣市民眾參與活動。
南投縣政府說，首屆街舞大賽比賽總獎金高達15萬元，包括冠軍隊7萬元、第二名3萬5000元、第三名2萬元，最佳魅力獎則將選出5隊，每隊5000元獎金及獎狀，前三名隊伍除了獎金與獎盃外，將以南投觀光形象大使的身份，到縣內各大知名景點拍攝宣傳影片，發揚南投之美。
報名方式包括線上填寫報名表單，填寫後上傳60至90秒的舞蹈影片，即完成報名；或是利用IG社群報名，由參賽者於個人主頁上發布60至90秒的舞蹈影片，並於貼文內輸入指定報名資訊，再Hashtag指定標語，即完成報名。歡迎有興趣的民眾到官網 http://www.rs-event.com.tw/2020NSDB/index.html 查看相關資訊。
此次街舞大賽特別在IG上辦理「景點BREAKING創意照片」活動，讓青少年加入宣傳觀光的行列，讓南投更有活力，民眾與南投景點合照，拍攝創意BREAKING POSE照片，上傳至個人IG平台，並標記活動官方IG帳號，即有機會獲得無線運動藍牙耳機。
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