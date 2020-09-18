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台灣媽祖聯誼會今開臨時會　顏清標等三人獲頒榮譽院士

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
明道大學頒贈媽祖學院榮譽院士，右起校長郭秋勳、北斗奠安宮主任委員陳在、大甲鎮瀾宮基會金董事長顏清標、明道大學董事長李超群受贈，台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤也頒贈賀匾給三位榮譽院士。記者簡慧珍／攝影
明道大學頒贈媽祖學院榮譽院士，右起校長郭秋勳、北斗奠安宮主任委員陳在、大甲鎮瀾宮基會金董事長顏清標、明道大學董事長李超群受贈，台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤也頒贈賀匾給三位榮譽院士。記者簡慧珍／攝影

媽祖信仰在台灣發展為獨特的文化並衍生龐大宗教商機，台灣媽祖聯誼會明年成立20年，今天在明道大學舉辦臨時會，現任會長大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤與聯誼會幹部，會中通過與明道大學媽祖文化學院合作建置國際級「媽祖智庫」，也鼓掌通過秘書長于美人提案發行媽祖護祖，鼓勵參加媽祖活動的民眾。

新冠肺炎疫情搗亂，台灣媽祖聯誼會原本每年兩次會員大會，今年取消一場，改為今天舉辦2020台灣媽祖聯誼會臨時會，下半年會員大會預訂農曆10月間（國曆11月）舉辦。今年增加4名新會員，分別是東衛天后宮、馬公提標館、澎湖天后宮、湖西天后宮，承辦活動的明道大學頒授首屆媽祖文化學院榮譽院士給大甲鎮瀾宮董事長顏清標、北斗奠安宮主任委員陳在、明道大學董事長李超群。

顏清標今天神清氣爽，身材明顯發福。在接受榮譽院士之前，他對外表示，每天運動維持健康但時間不定，遵照醫囑定期回診，他感謝社會各界關懷。

台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤說，大甲鎮瀾宮邀請明道大學、台灣媽祖聯誼會共同籌設媽祖文化學院，2017年9月27日揭牌運作，透過教育，把融合人生哲學和鄉土教育的媽祖信俗文化，透過學校系統化收集與保存媽祖文化相關文獻與文物，舉辦媽祖文化推廣課程及國際學術研討會，或出版媽祖文化相關的書刊、影音短片等，從媽祖主題發揚台灣民俗文化，並輕由各種創意設計彰顯媽祖文化的內涵，促成俗信文化與產業發展產生更多的鏈結；為了促進媽祖信仰和學術、教育推展的緊密合作關係，台灣媽祖聯誼會和明道大學媽祖文化學院辦理2020台灣媽祖聯誼會臨時會。

明道大學校長郭秋勳說，全台有3000多座政府立案的媽祖廟，若加上分靈的出去的，從美國、日本到東南亞，超過1萬5000座跟媽祖信仰有關的廟宇，今天頒授的三位榮譽院士都在保存媽祖文化、彰顯媽祖慈愛、投入社會公益、傳承媽祖信仰、推動海峽兩岸媽祖交流的功蹟卓著，媽祖大愛無國界，期待媽祖宮廟和信眾都能承襲媽祖精神，跨越世俗藩籬濟弱扶傾，服務更多弱勢者。

台灣媽祖聯誼會今天決議，加強各宮廟學習直播，日後不必假手外人，宮廟直播媽祖宗教活動，宣揚媽祖信仰。聯誼會秘書長于美人表示，全台約140間媽祖廟領導人和300名媽祖廟幹部今天齊聚一堂，各宮廟攜帶宮志或媽祖文史書給明道大學媽祖文化學院典藏，聯誼會通過未來和明道大學媽祖文化學院，建置國際級「媽祖智庫」，透過智庫系統化收集與保存媽祖文化相關文獻與文物，建構海內外媽祖文化研究重心，成為華人媽祖信仰的學術重鎮，日本等國家都有宗教大師帶起跨國界的追隨足跡，台灣也可以發行媽祖護照給國內外參加媽祖活動的民眾。

媽祖 聯誼 信仰

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