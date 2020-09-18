影／台電擬增建中火機組 盧秀燕：不接受，應汰舊換新

台電公司昨天日召開「台中發電廠新建燃氣機組計畫環境影響說明書」公開說明會，規劃新建2部燃氣複循環機組，且不汰除4部老舊燃煤機組，備著可能啟用，中火機組仍維持不減反增；台中市長盧秀燕今天表示，如果台電無法改進燃煤方式，只增不減而不是汰舊換新，台中人、中部人是無法接受的。

盧秀燕今天參加2020創意，她說，台中火力發電廠是全國最大的燃煤發電廠，有10部機組、5支煙囪，長期以來都是全台最大發電機組，供應全國用電，但因電廠是燒煤，製造很多空氣污染物，影響中部的空氣品質，如果台電無法改進燃煤方式，且在原10部機組之外再加機組，台中人、中部人是無法接受的，她更強調，「不要再加害台中人、中部人了」。

中市環保局表示，中火原有10部機組設置容量，若再加上2部燃氣機組，總體裝置容量810萬瓩，將成為全世界最大的火力發電廠，新增燃氣機組碳排放量將增加662.45萬噸，市府站在維護中部地區空氣品質立場，主張汰除4部老舊燃煤機組合情合理，身為國營事業的台電，因中火發電機組不減反增，將讓台灣繼續背負排碳污名，更讓民眾失去信心。

環保局強調，市府支持「汰舊換新」，反對中火機組只增不減計畫，就環境評估而言，中部地區因中央山脈阻擋，污染無法擴散，中部地區是全國最不適合設立燃煤火力發電廠的地方，面對空污地方政府積極整治，台電規劃再加2部燃氣機組同時，應承諾老舊燃煤機組除役機制，正視中部人維護空氣品質的訴求。