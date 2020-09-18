中火不「汰舊換新」？台電：不只汰舊換新　再減煤5成

台電台中火力發電廠昨天舉行新建燃氣機組公開說明會遭台中市政府質疑不會「汰舊換新」？台電今天回應，台中電廠近5年透過降載、環保改善工程，空汙排放減少逾5成，2025年燃氣機組上線後，全廠將以「2氣6煤」模式運轉，另4部不特定燃煤機組將轉為備用，排放可再減5成。台電強調，中火新建燃氣機組計畫能讓空汙減排成果獲得延續，希望地方政府與民眾都能夠支持。

台電說明，中火自2017年11月起實施友善降載及自主降載，去年9月執行「環保停機」，讓燃煤機組停止運轉不發電，總計台中電廠至今年8月底已降載1081次。此外，台中電廠自建廠至今不斷引進最佳環保設備降低排放，累計投入金額將超過900億元。其中，自2017年起，針對1至10號機執行環保改善工程，今年初1至4號機環保改善工程已全部完工。

台電強調，基於上述努力，台中電廠去年空汙排放量較2014年減少逾5成。預計在2025年起新增2部燃氣機組上線發電後，燃煤機組將會減少發電，再加上最新環保防制設施，預計排放可比現在再減少超過5成。

台電說明，未來2部燃氣機組上線後，台中電廠將以「2氣6煤」模式運轉，也就是全廠有不特定4部燃煤機組轉為備用，這4部備機組必須同時滿足三條件才能啟用：第一，不能在空汙季使用；第二，空品的AQI須要小於100；第三，備轉容量率需低於8%，因此啟用機率甚低、多只會啟動2部。

台電說，民眾質疑為何不直接讓燃煤機組除役？台中電廠10部機組運轉至今，距離除役至少尚有十數年以，絕非「老舊機組」。台電透過「調度機組」，讓台中電廠10部機都維持可用，讓長時間運轉的機組也須要下線檢修，維持最佳運轉與減排效能，有助改善空品。