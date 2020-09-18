影／蔡其昌父喪、中市專委失言 盧秀燕要求她登門道歉

台電計劃在台中發電廠內新建2部燃氣複循環機組，並設置5座液化天然氣儲槽，昨天在在龍井區福興宮前舉行說明會，遭質疑原本說新建機組就要除役4部舊機組卻跳票。

市府經發局專委黃于珊表示，市府一貫立場就是新建機組的同時，應將1到4號機組拆除，否則原本的10部燃煤機組加2，就變成世界第一大的發電廠！火力發電廠30幾年來，有多少鄉親健康出問題，立法院副院長蔡其昌的父親也是肺癌走的，台中市民身受其害已久。

黃于珊目前是內定台中市工策會主委，她的談話引發政治軒然大波。蔡其昌的辦公室特助蔡克斯，在社團群組痛批，「別人在治喪，市府可以這樣講話？」

台中市長盧秀燕今天出席「2020創意台中」開幕式，針對昨日中火新增燃氣機組說明會，經發局專門委員發言不妥一事表示，「這的確是個失言」，所以第一時間她知道消息後，她責備了專門委員，也要求專委一定要道歉，她也覺得對家屬很抱歉。

盧說，今天一大早專委就登門道歉，她也強調，市府每位同仁都一定要謹言慎行，這是不必要的失言，當事人也表示深深道歉，特別向蔡副院長道歉，管教不好，她也有責任，她也向蔡副院長道歉，同仁失言，她也要概括承擔，並記取教訓。