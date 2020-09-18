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泳渡日月潭至少要戴2個口罩 環保水杯取代一次性紙杯
2020泳渡日月潭經歷疫情關卡重重，主辦單位埔里四季早泳會上午向報名團隊致歉，並表示將全力成為防疫運動的示範，配合疾管署要求上岸的伊達邵碼頭將設置管制區域，除了持證的工作人員，泳客只出不進外，從報到起嚴格執行防疫相關措施，要求參加的泳客務必自備至少2個口罩，下水前、上岸後都得全程戴口罩。
埔里早泳會指出，今年不只防疫，今年日月潭泳渡人人都是環保泳者，以可重複使用的「環保水杯」取代一次性紙杯，減少垃圾量、回收後供下次賽事再使用，將挑戰99%回收率，建議泳客游完上岸後，領一杯薑茶暖暖身後，喝完後請把水杯放進回收桶，為環境保護盡一份心力，共同完成99%回收率。
埔里早泳會並呼籲，因今年特殊疫情關係，萬人泳渡活動當天，逾五成的泳客訂購餐盒，除泳客及工作人員外，領完餐盒後，儘可能離開會場再用餐，避免群聚發生感染，其他親友眷屬盡可能留在旅館或休息區，不要進入泳渡活動範圍區域，縣府也要求觀光旅宿業者，依防疫規定加強高密度消毒，確保安全。
同時遵照中央疫情指揮中心要求，萬人泳渡日月潭活動當天，參加的泳客務必自備至少2個口罩，從九龍口報到處起，下水前、上岸後都得全程戴口罩，大會也將拉開下水時間，下水前維持社交距離。
另外，活動並將落實實名制當天，中央CDC將協助過濾全部泳客名單，報名後出國且需隔離者，在活動前入出境未滿21天者，都將禁止參加，達到防疫要求。
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