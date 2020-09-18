中興棒球隊、投高拔河隊苦練 市公所捐物資鼓勵選手
南投高中拔河隊、中興棒球隊常在競賽舞台為南投縣爭光，但長期培訓經費、住宿和伙食費用負擔沈重，得靠募款和各界提供物資維持運作，南投市公所今天捐贈白米、食品、泡麵給中興棒球隊、南投高中拔河隊，減輕伙食費負擔，鼓勵選手強化實力，再創比賽佳績為南投爭光。
中興棒球隊教練蔡豐安說，球隊包括國中、高中球員有100多人，球員每天練球消耗大量體能，但培訓所需經費、住宿費與伙食費，都是沈重負擔；教練還得四處幫忙募款、募糧食，也有社會善心團體及人士提供球隊相關物資，舒緩球隊經費不足困境。
中興棒球隊成立已有13年，提供南投學生完成夢想的園地，因為資源欠缺，面臨不小困境，不過選手認真參與訓練，為了夢想繼續努力，他也相信在越困難的環境下成長，選手的實力越紮實，他們會努力朝著目標前進，目前球隊需載送選手參加全國比賽，亟需九人座或20人座小巴車輛，以解決比賽交通問題；
南投高中拔河隊有31名選手，男生20人，女生11人，每天高強度訓練，選手雙手都長出一層厚厚的老繭，這是為了實現夢想留下的痕跡，拔河隊選手大多是原住民及來自貧苦家庭的學生，每天除了上課外，就是拼命訓練，一周訓練六天，成為國內拔河賽的常勝軍，還曾獲得2018世界室外拔河賽青少年女子組480公斤冠軍、2017世界青少年室外拔河賽錦標賽季軍、2016世界盃室內拔河賽青少年男子組560公斤級錦標賽冠軍。
但在高強度的訓練，拔河鞋耗損嚴重，每三個月就要換，然而拔河隊經費吃緊，即使鞋子磨破及衣服穿破，在縫縫補補後，還是能繼續練習；在周六日、平日夜間及寒暑假集訓，都須支出龐大的膳食費用，祈望各界能發揮善心，協助這群喜愛拔河的孩子展現實力為南投爭光。
南投市長宋懷琳鼓勵教練及選手，汗水絕不會白流，公所捐贈物希望拋磚引玉，讓各界一起來幫助棒球隊及拔河隊在膳食及訓練用品等物資，能讓選手在無匱乏的情況下安心接受訓練，在體育表現上更加茁狀成長，準備好棒球及拔河專業實力，進而邁向國際體壇發光發熱，將南投體育推向國際化，為國爭光。
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