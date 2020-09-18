員林市黃金帝國大樓前路口車禍多 增設紅綠燈即將啟用
彰化縣員林市黃金帝國大樓前中正路與正興街、民權街兩大交叉路口，因商家多、車流量大，卻又缺乏號誌燈，經常發生交通事故，經公所反映，彰化縣警察局已在二路口設置紅綠燈，預計於9月23日驗收後啟用。
員林市公所秘書賴冠宇說，由於前中正路與正興街、民權街路口附近居民反映車禍事故多，應設紅綠燈，這兩路口從2018年12月到2019年11月間一共發生7件事故，事故率極高。
在員林市長游振雄和縣議員涂俊任等人關心反映後，縣警局於今年1月邀集公所等各單位會勘後決定在二路口共設5支三色號誌紅綠燈，今天涂俊任和多位里長和代表等再去視察關心。
賴冠宇說，紅綠燈預計於9月23日驗收後啟用，公所也已規劃該路口相關標線設計及號誌用電申請等，希望讓民眾有更安全的行車環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言