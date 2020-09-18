員林市黃金帝國大樓前路口車禍多 增設紅綠燈即將啟用

彰化縣員林市黃金帝國大樓前中正路與正興街、民權街兩大交叉路口，因商家多、車流量大，卻又缺乏號誌燈，經常發生交通事故，經公所反映，彰化縣警察局已在二路口設置紅綠燈，預計於9月23日驗收後啟用。

員林市公所秘書賴冠宇說，由於前中正路與正興街、民權街路口附近居民反映車禍事故多，應設紅綠燈，這兩路口從2018年12月到2019年11月間一共發生7件事故，事故率極高。

在員林市長游振雄和縣議員涂俊任等人關心反映後，縣警局於今年1月邀集公所等各單位會勘後決定在二路口共設5支三色號誌紅綠燈，今天涂俊任和多位里長和代表等再去視察關心。