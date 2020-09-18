水良伯種出千元網紋洋香瓜 致力尋找農人的藍海市場

台中市新社區農友陳水良，自幼跟著父親耕作，雖只上了3天小學，但他透過自學、聽演講，以企業化經營農業，歷經水災、氣候劇變等挑戰，種出每顆價值千元的網紋洋香瓜，致力尋找農人的藍海市場，擺脫農民看天吃飯的宿命。

72歲陳水良人稱「水良伯」，在台中市新社區經營「黃河果園」，靠著對植物的熱愛和自學，他50歲打造150坪的溫室，歷經7年血本無歸，終於種出每顆價值千元的網紋洋香瓜，由於網紋洋香瓜品質好，陳水良仿效日本舉辦拍賣會，曾拍出一顆5萬2000元的高價。

陳水良儘管小學沒畢業，但相當好學，常花錢聽演講、研習會，別人笑他耕作幹嘛去聽企業演講，他說，「農業也要當成企業經營」，一個產業想要永續經營，一定要看清十幾年後的市場，適當作出調整，朝對的方向投資，尋找農人的藍海市場。

「水良伯」栽種一甲子，目前種植洋香瓜、百香果、高麗菜及南瓜。耕種多年的他，在氣候變遷中，看見全球暖化對農業造成的影響。他說，「未來的世界，最難的不是找出一種答案，而是找到正確的問題，面對問題。」就像面對全球暖化，不是要找出一個既定的答案，而是面對一個未知的問題，用一顆像海綿一樣的心，面對問題並吸收轉化，才能有智慧來面對。