南投縣長當起茶伯志工 提醒學童注意交通安全

交通部統計分析，交通事故發生地點有6成在路口，近3年全國12歲以下兒童有2萬多人因交通事故傷亡，穿越道路及忽然衝進馬路是兩大主因。靖娟基金會致力將兒童交通安全教育帶進校園，與全家便利商店合作「捐捐小銅板 孩童安全返」活動，南投縣長林明溱親自到全家便利商店投下零錢，還當起茶伯志工，陪著孩子過馬路，提醒大家守護孩子交通安全。

林明溱說，9月全國路口大執法，針對「車不讓人」以及「行人違規」加強取締，南投縣近3年累計734名兒童因交通事故傷亡，除了汽機車駕駛要停讓行人，透過交通安全教育可以讓兒童學習如何避開危險保護自己。用路人行經路口要慢、看、停，也就是接近路口減速，擺頭察看左右後方有無人車，並停讓行人先過，也請汽機車駕駛能夠配合學校交通導護工作，不搶快，多禮讓，營造友善用路環境。

林明溱也到南投市平和國小穿上反光背心當起導護志工，等候路隊空檔和低年級學童互動，提醒他們過馬路前要左看右看再左看，注意來車的動向與速度，確認安全後再舉起手快步走，並向現場家長們宣導路口要慢、看、停，放學路隊走出來。林明溱揮手致意邊提醒學童過馬路左右查看來車，小心通過，接著教導步行去安親班的隊伍過馬路的要訣，一起喊出「左看右看再左看，舉起小手快步走」，陪著學童走過行穿線。