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腸病毒大人小孩都會感染 南投縣提前部署噴藥防治
南投縣近來大力宣導腸病毒、登革熱及新冠肺炎疫情恐存在的隱藏性，呼籲各鄉鎮及早進行居家環境的消毒清潔工作，同時落實勤洗手、戴口罩，保持社交距離；繼草屯鎮之後，竹山鎮公所上午也從延山、延祥２里起跑，展開全鎮環境大消毒工作，將持續至10月1日止。
竹山鎮公所清潔隊上午便攜帶消毒噴灑機具來到延山、延祥社區，進行住家排水溝等蚊蟲易孳生的公共場所進行噴藥消毒，以實際行動向鎮民宣告防治登革熱及病媒蚊的工作展開。
鎮長陳東睦指出，目前天氣炎熱且常有午後雷陣雨，相當適合病媒蚊孳生，也算是登革熱傳播的高峰期，除清潔隊噴藥消毒作業以外，也提醒民眾掌握「巡、倒、清、刷」４大口訣，一起動手將易成為病媒蚊孳生源的容器加以清理。
南投衛生局表示，腸病毒感染為幼兒常見的疾病， 5歲以下的幼兒為重症的高危險群，居家環境消毒，民眾可用市售含氯漂白水稀釋100倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用，以避免感染腸道傳染病。
衛生局並強調，目前腸病毒並不是幼兒的專利，同時並沒有特效藥及疫苗，最好的預防方法是大人小孩都要勤洗手，而腸病毒痊癒後，只會對這次感染的型別產生免疫，所以人一生中，可能會得好幾次腸病毒，大人也會得腸病毒，只是大多症狀比較輕微，與一般感冒不易區分。
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