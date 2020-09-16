美！初秋黃金雨 暨大欒樹夾道灑落成花毯

國立暨南國際大學面積達150公頃，校園景致優美，四季特色別具，近期時序入秋，也進入欒樹開花期，細小的黃色花穗開滿樹梢，隨風吹散或被雨露打落，掉下後滿布路面，道路猶如鋪上金黃花毯，在陽光照射下更加耀眼，成校園亮點。

暨大指出，校園大草原佔地達25公頃，常吸引民眾野餐或踏青，也有不少新人來拍婚紗照，甚至曾有偶像劇前來去拍攝取景，廣植在草皮上的櫻花林，以及設置的馬賽克拼裝白羊藝術作品，模樣俏皮討喜，也都深受民眾喜愛。

此外，進入暨大校園後右轉的主環道因兩側栽種數百棵台灣欒書，被稱為「欒樹大道」，尤其在秋季開始開花，金黃成串的花穗霸佔樹梢，之後再從燈籠形狀的蒴果，結成玫瑰紅色的囊狀，合成紅色果苞後又逐漸轉紅，成校內一大亮點。

而近期金黃色的花穗有時被細雨打落，有時又隨風飄散，一陣陣黃金雨，也為沿線道路灑下滿地金黃，猶如鋪上金黃花毯般耀眼吸睛，而大約再1、2個月的時間就會由金黃轉成火紅，又是另一種風情景致。