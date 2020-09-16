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大車與民爭道險象 中市臨港路六段2巷今設限高門架解決

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區臨港路六段2巷設置限高門架，解決大車與民爭道問題，中市議長張清照爭取設置今天啟用。圖／台中市議長張清照服務處提供
台中市清水區臨港路六段2巷設置限高門架，解決大車與民爭道問題，中市議長張清照爭取設置今天啟用。圖／台中市議長張清照服務處提供

台中市議長張清照爭取在清水區臨港路六段2巷設置限高門架，今天上午舉行啟用典禮，張清照表示，限高門架啟用，附近居民困擾的聯結車、砂石車及貨櫃車入巷與民爭道的情況可完全改善，解決交通安全問題。

今天的啟用典禮，由台中市政府養護工程處海線工程隊人員現場簡報，清水區長蔡慶生、海濱里長陳山林等人也到場，陳山林說，感謝議長張清照協助，解決了居民困擾多年的問題。

港區的聯結車、砂石車和櫃車數量多，往來頻繁，清水區臨港路六段2巷原為臨港路尚未開闢完成前，成大型車進出的聯絡道路；張清照表示，臨港路完成後，仍有不少聯結車、砂石車及貨櫃車抄近路，繼續使用這個巷道，在住宅區內行駛，與民爭道，險象環生、聲音吵雜也造成污染；限高門架啟用後，還給居民一個舒適的居住環境，行得更安全，回家的路更順暢。

養工處指出，這次設置的二座限高門架，警示高度3公尺，極限高度3.5公尺，大型聯結車、砂石車及貨櫃車無法進入，藉此引導這些車輛行駛50公尺寬的臨港路，居民通行才安全。

台中市清水區臨港路六段2巷設置限高門架，解決大車與民爭道問題，中市議長張清照爭取設置今天啟用。圖／台中市議長張清照服務處提供
台中市清水區臨港路六段2巷設置限高門架，解決大車與民爭道問題，中市議長張清照爭取設置今天啟用。圖／台中市議長張清照服務處提供

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