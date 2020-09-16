被爆公務車私用 中市建設局長陳大田：一切依法

台中市政府建設局長陳大田被長期跟拍，遭爆開公務車載太太及愛犬遊嘉義等地，還去健身或到中興大學兼課，疑似公器私用。陳大田表示，均依法自費加油，還指爆料者涉及誹謗與妨害秘密罪，不排除取法律途徑。秘書處與法制室認為無違法之處。

有人在網路爆料，指台中市建設局長陳大田有公務車，卻開養護工程處租賃的公務車，載家人趴趴跑。

爆料指出，陳大田開養護工程處租賃的公務車「私用」是因局長公務車車齡9年的Sentra180，養工處的公務車，是這2、3年的新款休旅車。上述行徑已經違反「台中市政府及所屬各機關公務車輛採購作業及管理使用要點」而陳大田是一級機關首長，公務轎車不能超過1800西西的規定。

依台中市政府及所屬各機關公務車輛管理使用要點，規定「公務車輛行駛地點以派車單所填地點為限，不得挪為私用。」

不過，上述要點第17條也規定，專供首長、副首長使用的車輛，在不妨礙公務原則下，得由專用人「借用」；借用人應自行覓妥合格駕駛，駕駛人員的誤餐費與車輛油料費，由借用人負擔。因此陳大田指「一切符合規定。」

陳大田連續多日被「跟拍」包括他載著愛妻與狗兒到嘉義丶中興大學上課，晚間載太太去健身房丶拜訪朋友，被拍的清清楚楚，引起市府公務人員議論紛紛，究竟是擋人財路還是內部人事問題，還待了解。