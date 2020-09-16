快訊

被爆公務車私用 中市建設局長陳大田：一切依法

台積電帶頭衝 台股早盤一度攻上13,000關卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被爆公務車私用 中市建設局長陳大田：一切依法

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市建設局長陳大田被長期跟拍，最後遭爆公車私用。圖/台中市新聞局提供
台中市建設局長陳大田被長期跟拍，最後遭爆公車私用。圖/台中市新聞局提供

台中市政府建設局長陳大田被長期跟拍，遭爆開公務車載太太及愛犬遊嘉義等地，還去健身或到中興大學兼課，疑似公器私用。陳大田表示，均依法自費加油，還指爆料者涉及誹謗與妨害秘密罪，不排除取法律途徑。秘書處與法制室認為無違法之處。

有人在網路爆料，指台中市建設局長陳大田有公務車，卻開養護工程處租賃的公務車，載家人趴趴跑。

爆料指出，陳大田開養護工程處租賃的公務車「私用」是因局長公務車車齡9年的Sentra180，養工處的公務車，是這2、3年的新款休旅車。上述行徑已經違反「台中市政府及所屬各機關公務車輛採購作業及管理使用要點」而陳大田是一級機關首長，公務轎車不能超過1800西西的規定。

依台中市政府及所屬各機關公務車輛管理使用要點，規定「公務車輛行駛地點以派車單所填地點為限，不得挪為私用。」

不過，上述要點第17條也規定，專供首長、副首長使用的車輛，在不妨礙公務原則下，得由專用人「借用」；借用人應自行覓妥合格駕駛，駕駛人員的誤餐費與車輛油料費，由借用人負擔。因此陳大田指「一切符合規定。」

陳大田連續多日被「跟拍」包括他載著愛妻與狗兒到嘉義丶中興大學上課，晚間載太太去健身房丶拜訪朋友，被拍的清清楚楚，引起市府公務人員議論紛紛，究竟是擋人財路還是內部人事問題，還待了解。

台中市 嘉義

延伸閱讀

賓士男遭攔查棄車逃 中市警負重11公斤追捕

前中市和平區長涉賣官 最高法院判刑1年定讞

中市加水站抽驗結果出爐 首波150站全數合格

花博變公園 台中人均綠地衝第2

相關新聞

被爆公務車私用 中市建設局長陳大田：一切依法

台中市政府建設局長陳大田被長期跟拍，遭爆開公務車載太太及愛犬遊嘉義等地，還去健身或到中興大學兼課，疑似公器私用。陳大田表...

被中市府當隱形人 政風處長詹政曇大動作出招

台中市新任政風處長人事案形成僵局！中央指派的詹政曇已在台北完成宣誓，但台中市府仍視他為「隱形人」，到任43天，詹政曇動作...

日月潭泳渡採實名制報到 馬英九將8度挑戰

南投縣日月潭萬人泳渡將於9月27日如期舉辦，不僅將全部2萬1000多名泳客名單交由中央疫情指揮中心篩選外，同時呼籲近21...

機慢車兩段式左轉 設置不當…待轉成待撞

機慢車依兩段式左轉是警方交通安全宣導重點，但台中市1月至8月未依兩段式左轉釀成的交通事故仍有676件，造成2死504傷，...

校園我最棒／最年輕SUPER教師 走訪古蹟教歷史

台中市教師會、教師職業工會在教師節前，選出今年的SUPER教師、SPECIAL教師，共11人；教師會理事長洪維彬說，SU...

中市捕蜂捉蛇 明年起分3區委外

天氣炎熱，台中市消防局統計今年至今已受理13件民眾被蛇咬傷案，太平近日又傳蛇竄入住家咬傷人事件，中市農業局表示，捕蜂、捉...

彰化光復郵局改建案 拚年底開工

在彰化市中心的光復路郵局改建招商計畫，斥資4.04億元改建地下3樓、地上6樓商業大樓，但工程一直招標不易，歷經1次建照展...

台中市教育局副局長換人做 葉俊傑回鍋

台中市教育局前副局長葉俊傑將回鍋擔任教育局副局長。他在前市長林佳龍任內，先遭降調參議，再降調至水利局專門委員，最後退休。...

超夯彰化兒童劇下鄉免費看 今年加碼為8場

彰化縣文化局每年舉辦的兒童劇鄉鎮巡演原本規劃為兒童節活動，因逢疫情延到下半年舉行，4個兒童劇團將在9月到11月至全縣8鄉...

WCE世界烘豆大賽台灣冠軍在鹿港 他從YouTube自學開始

56歲蔡焜培原來從事建築業，因愛喝咖啡，投資50多萬機器設備，成立老二咖啡工坊專門研究咖啡烘焙，3年多來異軍突起，獲得W...

台中這2段「路不平」 立委爭取年底前舖平

台中市南屯區黎明路二段（永春東路至市政南二路）約1.9公里、西屯區福雅路（安林路到西屯路三段）約1公里車流量大，又是民眾...

購物節瀏覽破7億 盧秀燕：勝周杰倫+Hebe+鄧紫棋+911

2020台中購物節衝破90億元消費登錄金額，市長盧秀燕說，今年首次推出電商平台，創造7.4億次瀏覽量，若再加上購物節官網...

熱門新聞

別違規小心挨罰！桃園這4處新增交通科技執法設備

中壢新屋觀音大園等今早緊急停水！影響逾29萬戶

影／香蕉崩盤！農委會啟動收購 旗山肥料香蕉堆滿廟埕

取締機車未兩段式左轉 台中今年已7萬、彰化2萬件

88歲豆花伯推車叫賣養活祖孫 傳有女子包買到月底6百杯

新政風處長坐在席間但「被請假」 盧秀燕：像極了愛情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。